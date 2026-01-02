ASSE Mercato : Une pépite se projette avec Saint-Etienne

Figurant parmi les jeunes joueurs promus par l’entraîneur de l’ASSE, Nadir El Jamali se fixe de nouveaux objectifs avec son club formateur.

ASSE : Eirik Horneland encense Nadir El Jamali

Nadir El Jamali a été lancé en Ligue 2 cette saison par Eirik Horneland. Il compte à ce jour une dizaine d’apparitions en championnat et a disputé deux matchs en coupe de France. Il fait partie des joueurs talentueux et prometteurs de la Réserve, sur qui l’entraîneur de l’équipe professionnel compte cette saison. Après les premiers matchs satisfaisants du milieu offensif en Ligue 2, le technicien norvégien n’avait pas tari d’éloges sur lui.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Les besoins de Horneland pour l’hiver

À voir

OM : De Zerbi soulagé, trois renforts débarquent !

« J’ai beaucoup aimé les 20 minutes de Nadir El Jamali face à Bastia (2-2), où il est impliqué sur l’égalisation. Il a fait des différences et a amené du surnombre offensivement, de la qualité dans la surface adverse », avait-il déclaré après le dernier match de la première phase du championnat.

Mercato : El Jamali se fixe des objectifs à Saint-Etienne

Présent en conférence de presse d’avant-match contre le Mans FC, le joueur de 18 ans se félicite d’avoir franchi un nouveau palier avec son club formateur. « Je m’étais fixé des objectifs la saison dernière, lorsque j’évoluais en Réserve. Je souhaitais signer professionnel et avoir du temps de jeu avec l’équipe première. Je suis très heureux d’avoir atteint ces capes », s’est-il réjoui.

Pour rappel, il a signé son premier contrat pro en mai 2025, jusqu’au 30 juin 2028, soit pour trois saisons. Évoquant son objectif immédiat, Nadir El Jamali avoue que dans qu’il « attend son premier but en championnat », ce qui « pourrait le libérer ».

La pépite vise une place de titulaire dans l’équipe de Horneland

Sur le moyen terme, il compte poursuivre sa progression à l’AS Saint-Etienne et tenter de gagner une place dans l’équipe type d’Eirik Horneland. « Désormais, je veux continuer à travailler pour gagner une place de titulaire, malgré la forte concurrence », a-t-il indiqué.

Notons qu’Eirik Horneland avait lancé Djylian N’Guessan en Ligue 2 en janvier 2025 à 16 ans et 4 mois. Cette année, il fait confiance à Paul Eymard (18 ans), Luan Gadegbekou (18 ans) ou encore Kévin Pedro (19 ans), en plus de Jamali.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : L’énorme aveu de Maxime Bernauer

À voir

Le PSG commence l’année 2026 avec une mauvaise nouvelle !

ASSE : Il s’en va et révèle pourquoi il a tourné dos à Saint-Étienne

Mercato ASSE : Forte concurrence pour Raykkonen