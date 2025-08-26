OL Mercato : Une précieuse signature actée à Lyon (Officiel)

Révélation de ce début de saison à l’OL, Khalis Merah a décroché une prolongation de contrat, comme annoncé dans un communiqué officiel par le club rhodanien.

Mercato : L’Ol prolonge le contrat de Khalis Merah jusqu’en 2029

Séduisant pendant la préparation estivale de l’OL, Khalis Merah a tapé dans l’œil de Paulo Fonseca qui l’a intégré dans l’équipe professionnelle. Le milieu de terrain de 18 ans a même joué ses premières minutes avec Lyon en Ligue 1. Il est entré en jeu contre le RC Lens et aussi face au FC Metz. Il a cumulé une quarantaine de minutes lors de ces deux matchs remportés par les Gones.

Impressionnant avec la Réserve de l’Olympique Lyonnais dont il était le capitaine et bénéficiant désormais de la confiance de l’entraîneur Portugais, Khalis Merah a obtenu la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2027. Il a signé pour deux saisons supplémentaires.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation du contrat de son jeune milieu de terrain, Khalis Merah, désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2029. La prolongation de Khalis Merah illustre la stratégie de l’Olympique Lyonnais de valoriser ses jeunes talents issus de l’Academy, véritable pilier du projet du club », a souligné le club de Michele Kang, dans son communiqué officiel.