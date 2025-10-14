FC Nantes vs LOSC : la Préfecture sort l’artillerie lourde avant le match

Le déplacement est restreint pour le choc entre le FC Nantes et le LOSC en Ligue 1 à la Beaujoire.

FC Nantes vs LOSC : Des mesures prises pour éviter tout débordement

Avant le choc de dimanche soir à la Beaujoire, la Préfecture de Loire-Atlantique a serré la vis. Pour éviter tout débordement entre supporters du FC Nantes et du LOSC, un arrêté strict encadre le déplacement des fans du LOSC. À partir du samedi 18 octobre, 19h, jusqu’au lundi 20, 8h, toute personne se présentant comme supporter lillois ou adoptant un comportement qui le laisse penser ne pourra ni circuler ni stationner dans les 24 communes de Nantes Métropole.

Dans ce périmètre, la tolérance zéro s’applique. Fumigènes, pétards, banderoles ou drapeaux jugés violents, provocateurs ou haineux sont interdits. Tout objet pouvant servir de projectile l’est aussi. Les supporters autorisés à se rendre au stade devront, eux, suivre un trajet encadré. Point de rassemblement imposé : dimanche à 18h30, sur l’aire du Cellier (A11, direction Paris–Nantes). Là, les forces de l’ordre prendront la main et escorteront le cortège jusqu’à la Beaujoire.

Après le match, même protocole. Les visiteurs seront regroupés à la sortie dédiée, puis raccompagnés en bus ou en voiture jusqu’à la sortie du département. Ceux venus par leurs propres moyens devront passer par le parking “visiteurs”, où les équipes du LOSC distribueront les billets.