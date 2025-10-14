OM : De Zerbi face à une nouvelle menace avant le Sporting

Pour son troisième de Ligue des Champions, l’OM affronte le Sporting Portugal. Roberto De Zerbi doit commencer à surveiller un retour au sein de l’équipe adverse.

LDC : Le Sporting récupère Gonçalo Inacio avant le choc contre l’OM

L’Olympique de Marseille s’est vite ressaisi en Ligue des champions. Sa défaite contre le Real Madrid (2-1) a été un déclic. Puisque les Phocéens ont écrasé l’Ajax Amsterdam (4-0) lors de la deuxième journée. Les hommes de Roberto De Zerbi comptent poursuivre sur cette lancée. Leur prochain européen sera d’aller battre le Sporting Portugal.

Cette rencontre promet d’être intense. Sachant que les deux équipes sont à égalité de points au classement. Les Leões attendent l’OM de pied ferme. Ils cherchent à rebondir après leur défaite à Naples (2-1). Le club portugais devrait d’ailleurs se présenter avec un effectif renforcé pour ce match. Le retour de l’un de ses cadres est imminent.

Gonçalo Inacio s’est blessé en sélection portugaise durant la trêve. Mais selon la presse portugaise, le défenseur central du Sporting sera préservé pour le match de ce week-end contre Paços Ferreira en vue d’être opérationnel pour le choc contre l’OM. Son retour offrirait une solidité bienvenue à l’équipe portugaise.

Roberto De Zerbi devra bien prépare ce déplacement

En attendant, l’Olympique de Marseille doit bien préparer ce rendez-vous. Pour cela, l’équipe de Roberto De Zerbi doit s’imposer ce samedi face au Havre devant le public du Vélodrome. L’entraîneur italien devrait d’ailleurs disposer d’un groupe renforcé pour ce match.

