Alerte à l’ASSE : Le prix de Lucas Stassin baisse, voici la raison !

Une menace se précise pour l’ASSE. En le conservant en Ligue 2, le club stéphanois voit la valeur de Lucas Stassin baisser. Cela encourage ses prétendants à se positionner.

Mercato : Lucas Stassin à un prix abordable pour ses prétendants ?

L’AS Saint-Étienne se retrouve face à un dilemme financier concernant Lucas Stassin. L’attaquant belge a rapidement justifié le montant de son transfert – 10 millions d’euros – en enchaînant de belles performances. Il a terminé l’exercice dernier à 14 réalisations en 34 apparitions avec l’ASSE. Ses performances avaient alerté de nombreux prétendants.

Le Stade Rennais, le Paris FC ou encore des formations venues d’Arabie saoudite se sont manifestées pour Lucas Stassin. Cette forte concurrence avait fait grimper sa cote jusqu’à 18 millions d’euros cet été. Sauf que la direction de l’ASSE a fait le choix de retenir son attaquant de 20 ans. Les Verts ont repoussé chaque offre, souhaitant s’appuyer sur le jeune joueur pour la remontée en Ligue 1.

Cette intransigeance a permis de retenir Lucas Stassin contre son gré. Elle a aussi eu une conséquence inattendue : la valeur marchande de son crack a chuté. En évoluant en Ligue 2, la cote de Stassin est passée à 16 millions d’euros selon Transfermarkt. Cette dévaluation, aussi légère soit-elle, rend le joueur belge accessible à plusieurs clubs européens.

L’AS Rome en première ligne pour le recruter

L’AS Rome serait déjà à ses trousses. Les Giallorossi seraient même passés à l’offensive pour obtenir sa signature dès cet hiver. Sachant que l’avant-centre belge serait disposé à écourter son séjour en Ligue 2 pour retrouver un championnat majeur.

La direction de l’AS Saint-Etienne se retrouve ainsi sous pression. Ayant refusé une somme supérieure à sa valeur actuelle cet été, les Verts doivent gérer la menace d’un départ à prix réduit en janvier. Mais l’ASSE reste sereine. Elle maintient jusqu’ici sa position ferme pour sa pépite très convoitée.