PSG : Luis Enrique soulagé, cinq renforts arrivent !

Luis Enrique va bénéficier d’un groupe renforcé pour le match PSG-Strasbourg. Cinq joueurs clés feront leur retour, dont le portugais Joao Neves.

PSG : Luis Enrique aucun un groupe renforcé face au RC Strasbourg

Luis Enrique peut pousser un ouf de soulagement en cette fin de trêve internationale. L’entraîneur du Paris Saint-Germain va récupérer au moins cinq joueurs de l’infirmerie. Parmi ceux-ci figure notamment Joao Neves. Le milieu de terrain a manqué les 4 derniers matchs du PSG en raison d’une déchirure à la cuisse.

L’international portugais s’est remis de sa blessure. Il est apte pour affronter le RC Strasbourg ce vendredi, indique RMC Sport. Senny Mayulu serait lui-aussi disponible. Buteur contre le Barça, le jeune attaquant avait quitté la sélection Espoirs française pour une blessure à la cuisse. Il semble avoir bien récupéré.

À voir

OM : De Zerbi face à une nouvelle menace avant le Sporting

Lire aussi : PSG Mercato : Luis Enrique veut sauver un talent du Real Madrid cet hiver !

C’est aussi le cas de Fabian Ruiz. Le milieu espagnol avait manqué son rassemblement national pour un problème musculaire. Quant à Khvicha Kvaratskhelia, il a déjà rejoué avec la Géorgie la semaine dernière. Il est attendu pour le match PSG-RCSA. Désiré Doué, qui était indisponible depuis plus d’un mois devrait également intégrer le groupe de Luis Enrique.

Marquinhos n’est toujours pas remis de sa blessure

L’entraîneur du Paris Saint-Germain pourra s’appuyer sur ces précieux pour la reprise du championnat. Une victoire est impérative face au RC Strasbourg afin de conserver la première place du championnat. Mais surtout pour mieux se prépare pour le déplacement à Leverkusen en Ligue des champions.

Lire aussi : PSG : Luis Enrique, le danger qui le guette

À voir

OL : Coup dur pour Malick Fofana !

Toutefois, les attaquants Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé sont toujours incertains. Le staff parisien ne fera aucun risque avec ces deux joueurs. Tandis que Marquinhos n’est toujours pas remis de sa blessure au quadriceps. Luis Enrique devra composer sa défense sans lui.