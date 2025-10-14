OL : Coup dur pour Malick Fofana !

Le jeune crack belge, Malick Fofana envisage de quitter l’OL à la fin de la saison pour rejoindre un cador européen. La Premier League n’en fait pas une priorité.

Mercato OL : Malick Fofana vers la Premier League ?

Malick Fofana attire toujours les regards, même si son nom glisse peu à peu vers le bas des listes. L’ailier belge de l’OL, brillant la saison passée avec 11 buts et 6 passes décisives en 41 matchs, avait enflammé le mercato estival. Fulham et Everton s’étaient montrés insistants, prêts à offrir près de 45 M€, une somme proche des 57 M€ souhaités par l’OL. Mais Fofana a décidé de ne pas bouger. Rester à Lyon, progresser encore, avant de viser plus haut en 2026 : voilà son plan.

Et les prétendants, eux, ne disparaissent pas. D’après Caught Offside, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham et l’Inter Milan suivent toujours de près les performances du jeune joueur de 20 ans, auteur d’un début de saison solide avec 2 buts et 1 passe décisive.

Pourtant, aucun de ces clubs n’en fait aujourd’hui une priorité. Chelsea, refroidi, regarde désormais du côté de Morgan Rogers et Kenan Yildiz. Liverpool, de son côté, préfère miser sur Michael Olise et Antoine Semenyo. Fofana devient une option à activer si les premières pistes échouent. À Lyon, on ne s’inquiète pas. Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur entre dan les plans de Paulo Fonseca.