OM : Un secret sur Greenwood fuite, l’Atlético au courant !

L’arrivée de Mason Greenwood à l’OM l’a propulsé parmi les plus gros salaires du club. Ce détail intéresse fortement l’Atlético Madrid, en pleine préparation pour son offensive.

Mason Greenwood, son salaire conséquent à l’OM dévoilé

Il est incontestablement le fer de l’ancien de l’Olympique de Marseille. Mason Greenwood est arrivé à l’été 2024 et il multiplie les performances en attaquant. L’attaquant anglais a trouvé les chemins des filets à 22 reprises durant le dernier exercice. Et pour sa deuxième saison à l’OM, l’ailier droit est déjà 3 réalisations et 4 passes décisifs en 9 matchs.

Cette réussite sportive s’accompagne d’un coût financier. Sportune le confirme, Mason Greenwood figure parmi les joueurs les mieux payés de Marseille. Il percevrait environ 5,4 millions d’euros par an. Une telle rémunération confirme la volonté de la direction marseillaise d’accorder un statut de star internationale au joueur de 24 ans.

Son contrat expire en juin 2029. Cela représente un investissement global de 27 millions d’euros pour l’OM, hors primes. Cette dépense illustre les ambitions XXL de Pablo Longoria et sa direction. Elle permet aussi l’un de ses concurrents de connaitre l’effort financier nécessaire pour attirer le joueur dans ses filets.

L’Atlético Madrid prêt à passer à l’action dès l’ouverture du mercato

A noter que l’arrivée de Mason Greenwood à l’OM était initialement perçue comme risquée en raison de tracas judiciaire du joueur. Plusieurs voix s’opposaient à ce deal. Mais l’ailier de 24 ans a rapidement cloué le bec à ses détracteurs grâce à ses performances sur le terrain. Il a trouvé à Marseille un environnement propice à sa renaissance.

Avec le retour de l’OM en Ligue des champions, Greenwood dispose d’une vitrine de choix pour prouver sa valeur au plus haut niveau. Au point où l’Atlético Madrid serait déjà à ses trousses. D’autres cadors européens surveilleraient son évolution à Marseille. Un montant de plus de 75 millions d’euros est évoqué pour son transfert.