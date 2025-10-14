RC Lens : Bonne nouvelle pour Deiver Machado !

Le piston du RC Lens, Deiver Machado retrouve le terrain, petit à petit après sa grave blessure.

RC Lens : Deiver Machado apte face au Paris FC ?

Écarté des terrains depuis la fin août, Deiver Machado entrevoit enfin le bout du tunnel. Touché à un genou lors de la victoire contre Brest (3-1), le piston gauche du RC Lens a repris l’entraînement, mais selon un programme adapté.

Le Colombien de 32 ans, fort de ses 12 sélections en équipe nationale, n’a pas encore commencé l’entraînement collectif. Sa blessure, estimée à un mois et demi d’absence, semble cependant bien s’améliorer. C’est une bonne nouvelle pour le technicien des Sang et Or, Pierre Sage qui va bientôt compter sur ce Colombien. Cette saison, il a déjà disputé trois matches en Ligue 1 avec les Lensois avant de rejoindre l’infirmerie.

Reverra-t-on Machado face au Paris FC dimanche après la trêve internationale ? Rien n’est sûr. Pour l’heure, le staff lensois suit l’évolution de l’état de santé du joueur. Si tout se passe bien, il pourrait avoir quelques minutes face aux Parisiens. Mais pas de précipitation, car il risque de rechuter. D’autres cracks de l’équipe font le job en son absence.