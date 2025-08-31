Mercato : Yoan Koré quitte le Paris FC pour le Real Betis

Promu en Ligue 1 avec le Paris FC, Yoan Koré ne portera finalement pas longtemps le maillot parisien dans l’élite. Le défenseur central de 20 ans, considéré comme l’un des grands espoirs du club, s’apprête à découvrir un tout autre championnat. Selon des informations de Foot-Mercato, le joueur formé au PFC va être prêté avec option d’achat au Real Betis, club espagnol habitué aux joutes européennes.

Mercato : Yoan Koré, un départ logique pour relancer sa carrière

Freiné par une blessure la saison passée, Yoan Koré avait été envoyé en prêt à Clermont pour retrouver du temps de jeu. De retour cet été, il a participé à la préparation estivale avec Paris FC mais n’a pas été utilisé en ce début de championnat. Une situation frustrante pour celui qui compte plusieurs sélections chez les jeunes de l’équipe de France, jusqu’aux Espoirs où il avait remplacé Mohamed Simakan en urgence.

Le Paris FC, conscient de l’importance de faire progresser son jeune talent, a accepté l’offre du Betis. Le prêt comprend une option d’achat estimée à environ 1 million d’euros, assortie de bonus.

Une belle opportunité en Liga pour Yoan

Au Real Betis, Yoan Koré évoluera dans un effectif prestigieux où figurent Cedric Bakambu, Isco ou encore Giovani Lo Celso. La Liga représente un nouveau défi, idéal pour un joueur qui cherche à franchir un cap et s’installer durablement au haut niveau.

Pour Paris FC, ce départ s’inscrit dans une logique de développement : donner de la visibilité à ses jeunes éléments tout en valorisant son centre de formation. Pour Yoan Koré, c’est surtout l’occasion de lancer réellement sa carrière après plusieurs saisons en dents de scie.

Si l’adaptation en Espagne se passe bien, le défenseur pourrait rapidement devenir un élément incontournable et justifier l’investissement du club andalou.

Yoan Koré quitte le Paris FC avec l’ambition claire : s’imposer en Liga et prouver qu’il est bien l’un des futurs grands défenseurs français.