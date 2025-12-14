Stade Rennais : Le coup de pression de Beye malgré la victoire face à Brest

Le Stade Rennais a remporté son derby breton face à Brest (3-1), mais Habib Beye n’a pas caché son insatisfaction. L’entraîneur sénégalais maintient la pression pour élever encore le niveau de son équipe.

Stade Rennais – Brest : Une victoire nécessaire mais entachée de fragilités

Le Stade Rennais a renoué avec la victoire en assurant un succès probant 3-1 contre Brest, tout en s’emparant provisoirement de la cinquième place. Pourtant, Habib Beye ne s’est pas laissé emporter par l’euphorie : « L’entame de match n’a pas été bonne du tout, c’est paradoxal car on avait été très bon techniquement à l’entraînement cette semaine. On a perdu 3-4 ballons tout de suite, mis 7 minutes à arriver à se projeter », a-t-il regretté.

Cette mise en garde révèle l’exigence du technicien sénégalais : malgré les trois buts inscrits et la maîtrise relative en seconde période, l’entraîneur rennais insiste sur la nécessité de corriger les failles initiales. La victoire ne suffit pas à masquer les imperfections, et Beye le fait savoir avec une honnêteté tranchante.

Beye valorise la résilience de son effectif

Malgré les critiques, Habib Beye a souligné la capacité de son équipe à rebondir et à tirer profit des erreurs adverses : « On a montré de la résilience, sans montrer le meilleur visage techniquement, mais on a encore marqué trois buts et su chercher notre destin à travers les erreurs adverses « , a confié le Sénégalais.

L’entraîneur a également salué l’apport des joueurs clés : « Les impact players m’ont fait énormément plaisir aussi, Merlin, Blas, Fofana, Meïté. Ils ont tous rempli leur rôle et changé aussi le visage de l’équipe. » La victoire face à Brest met ainsi en lumière non seulement la combativité des Rennais, mais aussi l’importance de la cohésion et de l’engagement collectif.

Des ambitions claires pour le haut du tableau

Beye ne se contente pas de la cinquième place et affiche des objectifs ambitieux pour la suite du championnat : « On considère qu’il nous manque quelques points sur des nuls concédés à l’extérieur en début de saison, mais on reste accroché aux équipes qui performent dans ce championnat. On veut être dans ce groupe de tête qui continue d’avancer. »

Avec un effectif réduit de 19 joueurs et peu de blessures, Rennes mise sur la progression technique pour 2026 : « On doit progresser surtout techniquement en 2026, car quand il n’y a pas de rupture dans notre jeu, on peut faire mal et être plaisant à regarder jouer. » La victoire contre Brest est encourageante, mais pour Beye, le vrai défi commence maintenant.

