Greenwood meilleur que Barcola ? L’OM allume le PSG

A l’OM, Mason Greenwood s’impose comme le visage éclatant de la saison… au point de reléguer Bradley Barcola dans son ombre. Treize buts, quatre passes décisives et une comparaison qui fait trembler le PSG.

Greenwood, le numéro 10 qui change tout à l’OM

Depuis le début de l’exercice 2025-2026, Mason Greenwood marche sur l’eau. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’attaquant anglais empile les buts avec une régularité clinique, treize réalisations et quatre passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes et installent Greenwood parmi les joueurs les plus décisifs de Ligue 1.

L’OM tient un crack mondial : De Zerbi n’a plus de doute

Au Vélodrome, son impact dépasse les statistiques. L’ancien de Manchester United respire le football libre, inspiré, parfois insolent. Il incarne une équipe de l’Olympique de Marseille ambitieuse, séduisante, et rappelle que le club phocéen peut encore rivaliser avec le Paris Saint-Germain sur le terrain du talent pur.

PSG-OM : la comparaison qui embrase le Classique

La rivalité Paris-Marseille ne se nourrit pas seulement des résultats, mais aussi des symboles. Greenwood contre Barcola, c’est l’opposition parfaite entre deux talents majeurs du championnat. Côté PSG, Bradley Barcola affiche cinq buts et deux passes décisives, des chiffres honorables, mais moins clinquants.

La comparaison prend alors une dimension presque politique. À l’OM, on savoure cette supériorité statistique comme une victoire symbolique sur le rival parisien, toujours prompt à revendiquer l’élite offensive.

Højbjerg tranche et met le feu

Invité à se prononcer dans un entretien accordé à Onze Mondial, Pierre-Emile Højbjerg n’a pas esquivé le débat. Au contraire, le milieu marseillais a livré un verdict sans détour : « Le plus fort entre Greenwood et Barcola ? Le petit Barcola, on l’aime beaucoup, mais Greenwood, il faut respecter ce qu’il fait en ce moment et ce qu’il a fait pour l’OM. »

Le Danois conclut, lucide et piquant : « C’est un joueur très fort et je crois qu’il passe un tout petit peu au-dessus de Barcola. Barcola a le potentiel pour être très fort aussi, mais aujourd’hui, c’est Greenwood qui gagne. » Une phrase qui résonne comme un tacle glissé… plein axe.

