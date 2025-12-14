ASSE – Bastia : Horneland reconnaît un malaise et ouvre la porte à un départ

A l’ASSE, Eirik Horneland ne cache plus son inquiétude après le nul frustrant face à Bastia (2-2). Le technicien norvégien évoque un manque de confiance et admet que l’équilibre de l’équipe reste à trouver, laissant la porte ouverte à un changement.

ASSE : « J’ai vraiment le sentiment que l’on est mis à l’épreuve », Horneland

À l’issue de la rencontre, Eirik Horneland a exprimé sa colère et son exaspération devant les caméras de beIN Sports : « Je suis en colère. J’ai vraiment le sentiment que l’on est mis à l’épreuve. Les vingt premières minutes étaient bonnes, jusqu’à ce que l’on encaisse ce but. À partir de là, on a perdu du rythme ». Le coach stéphanois souligne la difficulté mentale de son équipe après un nul décevant concédé à domicile face à Bastia.

« En deuxième période, jusqu’à la 75e minute, on a surtout lutté contre nous-mêmes. Il y avait un manque de confiance évident et on avait du mal à retrouver le bon rythme », avoue-t-il. Même les moments de brillance, comme le doublé de Zuriko Davitashvili, ne suffisent pas à stabiliser le groupe. La leçon est claire : Saint-Étienne a des qualités offensives mais souffre trop défensivement.

Une équipe testée en permanence

Horneland ne masque pas la fragilité structurelle de son équipe : « Tout au long de la saison, dès que l’on essaie d’enchaîner, on subit un revers. C’est pour cela que je parle d’une équipe testée en permanence. » La répétition des buts encaissés perturbe le rythme et mine la confiance des joueurs.

Le technicien insiste sur la nécessité de retrouver un équilibre : « On devrait avoir de meilleures performances et plus de points. Il faut gagner ces moments, pas les perdre. » Pour Horneland, l’objectif est simple : marquer, mais surtout encaisser moins pour transformer le potentiel offensif en résultats concrets.

La porte ouverte à un changement à Saint-Etienne ?

L’aveu le plus marquant de Horneland réside dans sa franchise sur son avenir et celui du club : « Peu importe la personne : que ce soit avec moi ou quelqu’un d’autre, il faudra trouver cet équilibre. La clé est là. » Ses propos laissent entendre qu’un limogeage n’est pas à exclure si l’équipe ne parvient pas à stabiliser ses performances.

Saint-Étienne se retrouve donc à un carrefour. Entre ambitions offensives et fragilité défensive, le club devra rapidement clarifier sa trajectoire. Les supporters, patients mais inquiets, attendent désormais une réponse concrète, qui pourrait passer par un changement à la tête de l’équipe.

