L’OM tient un crack mondial : De Zerbi n’a plus de doute

À l’OM, l’heure n’est plus à l’espoir mais à la certitude. Mason Greenwood a changé de statut et Roberto De Zerbi ne cache plus son admiration pour un talent qu’il juge déjà hors norme.

OM : Greenwood, la confirmation au plus haut niveau

Arrivé avec autant d’attentes que de questions, Mason Greenwood a rapidement dissipé les doutes. Après une première saison encourageante, l’ailier anglais a franchi un cap décisif, en s’imposant comme l’un des hommes forts de l’Olympique de Marseille. En Ligue 1 comme sur la scène européenne, son influence saute aux yeux.

Son doublé décisif face à l’Union Saint-Gilloise (3-2) en Ligue des champions a agi comme un révélateur. À seulement 23 ans, le numéro 10 marseillais affiche une maturité et une efficacité qui le placent déjà parmi les références du championnat.

De Zerbi, l’exigence comme moteur

Roberto De Zerbi, jamais avare de mots forts, a tenu à cadrer son joyau tout en soulignant son immense potentiel. « L’important, c’est qu’il comprenne ces attentes à long terme. Il ne faut pas qu’il le prenne mal, mais plutôt qu’il réalise que je lui demande de se surpasser pour atteindre un niveau encore plus élevé », a expliqué l’entraîneur olympien.

Lucide et exigeant, l’Italien assume son rôle : « Je ne suis pas là pour être son ami, mais pour l’aider à devenir un meilleur joueur ». Une méthode parfois rugueuse, mais pensée pour façonner un futur crack mondial. De Zerbi voit plus loin que l’instant présent. « Si, dans quelques années, il se souvient de moi comme l’entraîneur qui l’a poussé à atteindre son plein potentiel, alors ce sera ma plus grande satisfaction », confie-t-il.

Avant de conclure sans détour : « Il a un potentiel exceptionnel… et il peut vraiment devenir l’un des meilleurs joueurs ». À Marseille, le Vélodrome n’attend plus qu’une chose : voir Greenwood transformer la promesse en légende.