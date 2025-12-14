INFO Mercato : L’OM défie l’OGC Nice pour Yves Bissouma !

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, un dossier inattendu anime déjà la Ligue 1. En difficulté à Tottenham, Yves Bissouma serait sur les tablettes de l’OM et de l’OGC Nice.

L’avenir d’Yves Bissouma s’écrit désormais en pointillés du côté de Tottenham. Longtemps considéré comme un cadre potentiel du milieu des Spurs, le joueur de 29 ans traverse une période compliquée. Gêné par une blessure au genou depuis l’été passé, l’international malien n’a disputé aucune minute officielle cette saison.

Bien au-delà de l’aspect sportif, c’est surtout le contexte extra-sportif qui pousserait les dirigeants de Tottenham à envisager une séparation anticipée. D’après les renseignements obtenus par le tabloïd The Times, plusieurs incidents en interne auraient convaincu le club anglais de ne plus compter sur Yves Bissouma.

Si bien que la formation londonienne étudierait même une rupture à l’amiable, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026. Une occasion en or, dont l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice veulent profiter pour se renforcer en vue de la seconde partie de saison.

L’OM et l’OGC Nice rejoint par Fenerbahçe pour Bissouma

À la recherche d’une option supplémentaire au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille suit avec attention le dossier Yves Bissouma. Mais l’absence totale de rythme de l’ancien joueur du LOSC Lille pose question. Échaudés par l’épisode Hamed Junior Traoré, utilisé seulement une fois cette saison en raison de blessures à répétition, Pablo Longoria et Medhi Benatia hésitent à miser à nouveau sur un joueur sans garanties immédiates.

Les décideurs marseillais observent donc la situation avant de passer à l’action, surtout si Bissouma fait sensation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. De son côté, l’OGC Nice serait plus enclin à dégainer rapidement pour s’attacher les services du natif d’Issia.

En difficulté en championnat et en Ligue Europa, les Aiglons cherchent un nouveau souffle pour se relancer et l’option Bissouma n’effraie pas du tout les décideurs niçois, qui ont déjà tenté ce type de pari par le passé, avec des fortunes diverses, notamment Tanguy Ndombélé et Mario Balotelli.

Cependant, les deux clubs français devront s’attendre à une rude concurrence sur cette piste. En effet, The Times précise que le joueur de Tottenham intéresserait aussi Fenerbahçe. Habitué aux paris sur des joueurs désireux de se relancer, le club stambouliote pourrait proposer un environnement moins exposé médiatiquement, mais tout aussi ambitieux sportivement à Yves Bissouma.

