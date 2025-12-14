Mercato PSG : Campos prépare un deal historique en Allemagne

Le PSG regarde au-delà des frontières sur le mercato et affine sa stratégie jeunesse. En Allemagne, un prodige de 19 ans affole déjà les compteurs… et les recruteurs parisiens.

Mercato PSG : Le Paris SG revient sur le marché de la Bundesliga

Fidèle à sa nouvelle ligne de conduite, le PSG poursuit sa mue. Moins de strass, plus de projection. Après avoir exploré le vivier de la Ligue 1, le club de la capitale élargit désormais son horizon vers la Bundesliga, championnat reconnu pour polir les talents précoces avec une efficacité redoutable.

Dans l’ombre, Luis Campos travaille. Le conseiller sportif parisien scrute, anticipe et prépare les coups d’avance. Sa cible du moment incarne parfaitement cette politique : jeune, explosif, déjà décisif et surtout valorisable sur le long terme. Un profil qui coche toutes les cases du Paris SG version 2025.

Said El Mala, le joyau qui affole l’Europe

À 19 ans, Said El Mala s’est imposé comme l’une des révélations de la saison à Cologne. Percutant, mature dans ses choix et déjà décisif, l’attaquant impressionne par sa précocité. International Espoir allemand, il incarne cette nouvelle génération sans complexe.

Selon plusieurs sources concordantes, dont Ekrem Konur, Paris suit de très près son évolution. Le Paris Saint-Germain n’est pas seul, mais il avance avec méthode, convaincu que le potentiel du joueur peut rapidement s’exprimer dans un cadre plus ambitieux, au plus haut niveau européen.

Un transfert à 60M€ qui entrerait dans l’histoire

Cologne ne se fait guère d’illusions. Conserver El Mala au-delà de l’été s’annonce délicat. Le club allemand a donc fixé la barre haut : entre 50 et 60 millions d’euros, soit un montant jamais atteint dans son histoire. Un tel deal dépasserait largement la vente d’Anthony Modeste en 2018 (29M€). Pour le club francilien, ce serait un investissement fort, presque symbolique, confirmant une ambition claire : bâtir l’avenir avec audace, et parfois, savoir payer le prix de la promesse.

