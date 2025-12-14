PSG – Flamengo : la sortie XXL de Filipe Luis avant la finale

Flamengo s’avance sans complexe face au PSG, à quelques jours de la finale de la Coupe Intercontinentale à Doha. Son entraîneur, Filipe Luis, a livré un hommage appuyé, et savoureux, aux Parisiens et à Luis Enrique, mêlant lucidité, respect et une pointe d’humour.

Flamengo en mission, le PSG en favori assumé

Sous la chaleur étouffante du Qatar, Flamengo a validé son billet pour la finale en dominant Pyramids FC (2-0). Des buts signés Leo Pereira et Danilo, l’éternel capitaine, ont suffi aux Brésiliens pour se hisser au dernier acte. En face, l’adversaire était connu d’avance : le PSG, vainqueur de la dernière Ligue des champions, entré directement en finale grâce à son statut.

Lire aussi : PSG : La nouvelle que redoutait Luis Enrique est tombée !

À voir

ASSE – Bastia : Horneland reconnaît un malaise et ouvre la porte à un départ

À Doha, les rôles sont clairement distribués. Le PSG avance en favori, avec en ligne de mire un sixième trophée sur l’année 2025, déjà exceptionnelle. Une domination continentale qui force le respect jusque dans le camp adverse, à commencer par celui de Filipe Luis, entraîneur de Flamengo depuis 2024, déjà salué pour son impact et son exigence.

« La meilleure équipe du monde », dixit Filipe Luis

L’ancien latéral de l’Atlético de Madrid n’a pas tourné autour du pot. « Le PSG est la meilleure équipe du monde. Ils l’ont prouvé en remportant la Ligue des champions », a-t-il affirmé sans détour. Conscient du fossé théorique, Filipe Luis revendique pourtant une ambition intacte : « Nous, avec toute l’humilité du monde, on va essayer de gagner et d’entrer dans l’histoire. »

Plus qu’un simple respect de façade, le technicien brésilien a livré une véritable déclaration d’admiration à Luis Enrique. « Il a créé une équipe formidable, c’est SON équipe et les joueurs adhèrent à cette philosophie », a-t-il insisté, rappelant la difficulté de gagner partout. « Gagner des titres avec différents clubs, c’est extrêmement dur et je l’admire énormément. »

Souffrir, courir… et viser le match parfait

Lucide, Filipe Luis sait ce qui attend Flamengo. « On va devoir apprendre à souffrir. C’est une équipe avec une grande qualité technique et on va courir après le ballon », prévient-il. Avant d’ajouter, presque fataliste : « Notre seule chance, c’est de sortir un match parfait. »

Quant à l’avantage supposé d’avoir déjà joué à Doha, l’entraîneur a préféré en sourire : « Il n’y a quasiment pas de décalage horaire entre la France et le Qatar, et leur vol sera très confortable. » Une pirouette maligne, avant une finale où le respect est immense, mais où Flamengo n’entend pas se contenter du rôle de figurant.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Campos prépare un deal historique en Allemagne

À voir

Greenwood meilleur que Barcola ? L’OM allume le PSG

Mercato : Arabie saoudite ou PSG ? Mohamed Salah tranche !

Mercato : C’est confirmé, le PSG vise un crack de Bundesliga