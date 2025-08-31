Mercato Paris FC : Une signature surprise attendue dans les prochains jours

Le mercato estival continue d’animer la capitale. Après plusieurs départs et ajustements, le Paris FC s’apprête à frapper un joli coup, selon Le Parisien, avec l’arrivée d’un joueur expérimenté, passé par la Ligue 1 et habitué aux joutes européennes.

Mercato Paris FC : une dernière signature pour la route

Selon plusieurs sources proches du dossier, les dirigeants parisiens ont trouvé un accord de principe avec un milieu offensif évoluant actuellement en Serie A. Le joueur, dont l’identité est longtemps resté confidentielle, devrait rejoindre le club francilien sous forme de transfert définitif. La visite médicale serait programmée en début de semaine prochaine, avant une signature officielle qui renforcerait considérablement l’effectif de Stéphane Gilli.

Le Paris FC, qui nourrit de réelles ambitions pour cette nouvelle saison de Ligue 1, veut mettre toutes les chances de son côté afin d’assurer son maintien assez rapidement. Avec cette future recrue qui n’est autre que Jonathan Ikoné, l’objectif est clair : apporter de la créativité dans le secteur offensif et offrir davantage de solutions dans l’animation du jeu à Stéphane Gilli.

🚨 Alors qu’il était déjà annoncé du côté du Paris FC en janvier dernier, Jonathan Ikoné devrait bien rejoindre le club parisien dans les prochaines heures.



En coulisses, le club de la capitale travaille activement sur d’autres pistes, notamment pour renforcer la défense et anticiper d’éventuels départs. Mais cette arrivée imminente apparaît déjà comme un signal fort envoyé aux concurrents directs.

Pour les supporters, impatients de découvrir la nouvelle tête d’affiche de leur équipe, l’attente ne devrait plus être très longue. L’annonce officielle pourrait intervenir dans les prochains jours, ce qui viendrait confirmer le fait que le Paris FC veut jouer un rôle majeur dans ce mercato jusqu’au bout

Avec cette recrue surprise, le club parisien affiche ses ambitions et démontre qu’il entend bien rivaliser avec les autres équipes de l’élite. Reste à savoir si ce pari audacieux portera ses fruits sur le terrain.