Mercato ASSE : Nouvel indice sur le dossier Enzo Bardeli

Un nouvel indice est tombé concernant l’intérêt de l’ASSE pour Enzo Bardeli. Va-t-il fait l’objet d’un transfert cet hiver ou rejoindre librement le club de son choix à l’été ?

ASSE Mercato : Dunkerque ne lâchera pas Bardeli cet hiver, selon Sasso

Cible de l’ASSE depuis le mercato d’été dernier, Enzo Bardeli a été le bourreau des Verts, samedi, face à l’USL Dunkerque. Il a été l’auteur de l’unique but de la victoire de son équipe. Alors que la rumeur du pré-mercato annonce une éventuelle offensive de Kilmer Sports Ventures pour recruter le milieu de terrain cet hiver, le capitaine du club nordiste lâche un gros indice.

« Je pense qu’Enzo Bardeli ne partira pas. La direction préférerait qu’il parte libre en juin que dès cet hiver », a déclaré Vincent Sasso, dans des propos rapportés par Peuple Vert.

Il faut noter que le numéro 20 de l’équipe Dunkerquoise est dans sa dernière saison de contrat. Il peut donc s’entendre avec le club de son choix dès cet hiver, en attendant d’être libre en juin 2026.

Toujours la priorité de l’AS Saint-Etienne, Enzo Bardeli est l’actuel 3e meilleur buteur de la Ligue 2, avec 7 buts et 4 passes décisives en 15 matchs disputés. Il est évalué à 4 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

