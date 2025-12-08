Mercato PSG : Bombe ! Le Real ouvre la porte pour Rodrygo

Pas dans les plans de Xabi Alonso, l’attaquant Rodrygo pourrait quitter le Real Madrid lors du mercato hivernal qui approche à grands pas. En quête d’un renfort offensif, le PSG surveillerait la situation de la star brésilienne.

Mercato PSG : Le Real Madrid à l’écoute d’offres pour Rodrygo

Le Real Madrid prépare le terrain pour un potentiel départ majeur. Après plusieurs mois de rumeurs et d’hésitation, Florentino Pérez et les décideurs madrilènes seraient désormais disposés à écouter des offres avoisinant les 70 millions d’euros pour Rodrygo, à en croire les informations du journal Defensa Central.

Si l’entraîneur Xabi Alonso croit toujours au talent du joueur, son avenir dépendra entièrement de ses performances. Le club madrilène apprécie les qualités intrinsèques de Rodrygo, le joueur réclame une régularité sur le terrain en vue de la Coupe du Monde 2026. À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, un départ se profile pour l’attaquant de 24 ans et le PSG serait sur les rangs pour le récupérer.

Rodrygo disponible pour 70M€

Courtisan de longue date, le Paris Saint-Germain serait toujours en lice pour recruter la star brésilienne. D’après Defensa Central, plusieurs grands clubs européens seraient intéressés par le renfort de Rodrygo. Ainsi, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le PSG et le Bayern Munich surveilleraient tous attentivement la situation du numéro 11 des Merengues.

La même source ajoute que des clubs saoudiens pourraient également se mêler à la lutte, bien que le natif d’Osasco privilégierait une suite de carrière en Europe. En effet, l’Arabie saoudite pourrait rapidement « frapper à la porte » du club, convaincue de pouvoir séduire le Brésilien de 24 ans. À l’approche de la Coupe du Monde 2026, le Real Madrid comme le joueur seraient prêts à envisager une séparation en janvier.

