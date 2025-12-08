USG-OM : La tension monte, la Belgique craint le pire !

Le match de Ligue des champions entre l’Union Saint-Gilloise et l’OM se jouera ce mardi soir (21h) au stade d’Anderlecht. Ce déplacement semble irriter les ultras locaux.

USG-OM : Les autorités belges craignent un mélange d’ultras

L’Olympique de Marseille fait son retour en Ligue des champions ce mardi soir. Les troupes de Roberto De Zerbi doivent battre l’Union Saint-Gilloise en vue de disputer les barrages. Sauf que cette rencontre se déroulera dans un contexte particulièrement tendu en dehors du terrain.

Le match USG-OM se déroulera au Lotto Park, l’enceinte du RSC Anderlecht. Car le stade habituel de l’Union Saint-Gillois n’est pas homologué par l’UEFA. Ce déplacement forcé suscite quelques inquiétudes auprès des autorités locales. La Provence explique que les forces de l’ordre ne craignent pas les supporters de l’USG, décrits comme « cosmopolites et pacifiques ».

USG-OM : L’UEFA fait une grosse annonce avant le choc

Par contre, la présence des fans marseillais dans le stade d’Anderlecht est perçue comme une provocation. Le quotidien sportif indique que les ulras d’Anderlecht attendent de pied ferme ceux de l’OM. Il existe ainsi de sérieux risques de confrontations entre ces deux groupes.

Possible infiltration de supporters lyonnais

Un autre élément amplifie les tensions autour du match USG-OM : la possible infiltration d’ultras lyonnais. Ceux-ci sont connus pour leurs liens avec les supporters d’Anderlecht. Ils pourraient chercher à se mêler aux hostilités. Face à ces menaces, des mesures très strictes ont été prises.

Les 1000 supporters de l’OM sont interdits de déplacement dans les communes de Saint-Gilles et d’Anderlecht du lundi matin au mercredi matin. Ils seront escortés par la police au parcage visiteurs lors du match. L’objectif de ces restrictions ? Limiter les risques d’affrontements autour du duel USG-OM.

