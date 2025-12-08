OL : Enorme regret après la défaite de Lyon à Lorient

L’OL n’a pas pu enchaîner après la victoire contre le FC Nantes. Il s’est incliné à Lorient (1-0). L’irrégularité des Gones plombe leurs objectifs, à deux journées de la mi-saison.

L’OL s’incline à Lorient et nourrit des regrets

L’OL s’est fait surprendre par le FC Lorient au Moustoir, en clôture de la 15e journée de Ligue 1, dimanche. Les Lyonnais se sont inclinés sur un but de Pablo Pagis (39e). Ils sont restés plus solides après, car ils ont été réduits à 10 dès la 42e minute, à la suite de l’exclusion d’Ainsley Maitland-Miles. Mais ils peuvent regretter leur entame de match catastrophique.

Dans sa réaction d’après-match, Moussa Niakhaté souligne effectivement leur mauvaise première partie de rencontre. « Si on a des regrets, ce n’est pas sur les occasions qu’on n’a pas converties, mais bien sur notre entame. Ce n’est pas une première mi-temps qu’on doit faire, ce n’est pas possible« , a-t-il déclaré sur la chaîne Ligue 1+. « On savait ce que les autres les résultats des autres et on ne peut pas se permettre cette première période », a glissé le défenseur central ensuite.

Niakhaté : « Avec cette irrégularité, c’est compliqué d’aller plus haut »

Malgré cette défaite irritante pour l’Olympique Lyonnais, l’équipe remonte de la 6e à la 5e place au classement, en profitant de la lourde défaite du Stade Rennais face au PSG (5-0). Cependant, l’équipe de Paulo Fonseca a désormais 10 points de retard sur le leader le RC Lens. Moussa Niakhaté est en colère contre « cette irrégularité, d’une semaine à l’autre ». « Si on veut aller plus haut, c’est compliqué. Ça commence à être embêtant », a-t-il glissé.

Rappelons que le bilan de l’OL en championnat, ces dernières semaines, est négatif. Il est de 2 défaites, 3 nuls et une seule victoire, lors des 6 derniers matchs consécutifs. Soit seulement 6 points pris sur 18 possible !

