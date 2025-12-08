Mercato RC Lens : Accord conclu pour Haidara ?

Les recruteurs du RC Lens traquent le milieu de terrain malien, Amadou Haidara en vue du prochain mercato hivernal. La porte est ouverte pour le départ du Malien.

La direction du RC Lens fonce sur Amadou Haidara. Le milieu malien vit le calvaire en Allemagne depuis le début de la saison en raison de la rude concurrence. Il n’a pas disputé la moindre minute avec son club cette saison. Le crack malien, mis de côté par le RB Leipzig depuis le début de la saison, cherche du temps de jeu. Et l’idée d’un rebond en Ligue 1 cet hiver lui plaît beaucoup.

Selon Sport Bild, le club artésien veut renforcer son milieu et avance sur ce dossier. Le Racing Club de Lens ne vise pas absolument un transfert dès cet hiver. En revanche, Haidara, lui, serait ouvert à une arrivée en Artois cet hiver. Le projet lensois le séduit, et cette envie rapproche les positions. Le RB Leipzig, de son côté, veut se débarrasser de cet indésirable dans les prochaines semaines.

Le club allemand serait même prêt à le laisser filer en dessous de sa valeur marchande. Sa valeur actuelle tourne autour de 12 millions d’euros. Outre le RC Lens, un géant turc se positionne pour recruter le Malien. Fenerbahçe aurait coché son nom. Le club turc pousse pour une arrivée dès janvier. Le contrat d’Amadou Haidara court jusqu’en juin 2026. S’il ne trouve pas preneur en janvier, il ira au bout de son contrat avant de partir libre.

