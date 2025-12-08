USG-OM : L’UEFA fait une grosse annonce avant le choc

L’OM a un important défi à relever ce mardi en Ligue des champions. Roberto De Zerbi et son devront battre l’Union Saint-Gilloise pour espérer se qualifier. L’UEFA a désigné l’arbitre de ce match.

USG-OM : Joao Pinheiro sera au sifflet

L’Olympique de Marseille enchaine les contre-performances en Championnat. Les hommes de Roberto De Zerbi ont été battus par le LOSC (0-1) après leur nul face à Toulouse (2-2). Ils chutent à la troisième place, tandis que Le RC Lens et le PSG dominent à présent le classement.

L’OM va donc tenter de se relancer en Ligue des champions. Les Olympiens se déplacent ce mardi en Belgique pour affronter l’Union Saint-Gilloise. Ils devront gagner ce duel pour disputer les barrages

Une première pour l’Olympique de Marseille

Pour diriger cette rencontre déterminante, l’UEFA a alors pris une décision forte. L’instance a porté son choix sur Joao Pinheiro. Cette nomination est une grande première pour l’OM. L’équipe phocéenne n’a jamais été arbitrée par le Portugais dans son histoire.

Le club belge, en revanche, a déjà croisé le chemin de Joao Pinheiro à une reprise. Cette rencontre a laissé un souvenir douloureux à l’Union Saint-Gilloise. C’était lors du huitième de finale aller de la Conference League. Les Belges s’étaient inclinés lourdement (3-0) face à Fenerbahçe. Les Marseillais espèrent donc que l’arbitre ne portera pas chance à l’USG.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

OM : Un retour et trois forfaits confirmés avant l’Union Saint-Gilloise

À voir

Mercato ASSE : Nouvel indice sur le dossier Enzo Bardeli

Mercato OM : Révélation sur une surprise venue du Brésil

Bombe à l’OM : Roberto De Zerbi limogé avant l’hiver ?