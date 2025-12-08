INFO Mercato : Paris confirme pour N’Golo Kanté !

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs ont évoqué une possible arrivée de N’Golo Kanté au Paris FC. Antoine Arnault, l’un des propriétaires du club de la capitale, s’est exprimé sur le milieu de terrain d’Al-Ittihad.

Antoine Arnault : N’Golo Kanté voulait venir au Paris FC

À 34 ans, N’Golo Kanté est toujours en grande forme. Ces derniers temps, le site Foot Mercato a révélé que les dirigeants du Paris FC rêvaient de recruter N’Golo Kanté. L’international français n’a toujours pas prolongé son contrat avec Al-Ittihad, qui prend fin en juin prochain, et le club francilien voudrait en profiter pour le ramener en France afin d’apporter son expérience à l’effectif de Stéphane Gilli.

Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe, Antoine Arnault, le représentant de sa famille, actionnaire majoritaire du Paris FC, a confirmé que le Champion du Monde 2018 était réellement proche de signer au Paris FC l’été passé. Finalement, son club d’Al-Ittihad a refusé de le laisser partir.

« C’est dommage parce qu’avec N’Golo Kanté dans cette équipe, cela aurait créé une dynamique supplémentaire et peut-être bien cinq points de plus au classement », a confié Antoine Arnault avant de livrer les dessous de cette affaire.

« Cela s’est joué à pas grand-chose cet été. C’est dommage et j’étais triste qu’il ne vienne pas. Je crois que lui aussi voulait venir, mais son club (Al-Ittihad, Arabie saoudite) ne l’a pas laissé partir. Nous respectons cela. C’est dommage parce qu’avec N’Golo dans cette équipe, cela aurait créé une dynamique supplémentaire et peut-être bien cinq points de plus au classement. Bref ce n’est plus d’actualité », a expliqué le dirigeant français du Paris FC.