Mercato ASSE : Un milieu malien débarque à Saint-Etienne

Un jeune milieu de terrain arrive en renfort à l’ASSE. Il est en provenance de Bamako au Mali, en attendant probablement Enzo Bardeli.

Mercato : Modibo Sissoko va rejoindre l’ASSE en provenance du Mali

L’ASSE a recruté Modibo Sissoko, milieu de terrain formé dans la prestigieuse académie Jean-Marc Guillou et passé par le Stade Malien. Il arrive du club Guidars FC de Bamako. Le jeune joueur débarque en attendant probablement la signature d’Enzo Bardeli de l’USL Dunkerque, dans ces dernières heures précédant la fin du mercato.

L’information est révélée par le journaliste Marc Mechenoua. Selon lui, l’AS Saint-Etienne va engager le Malien de 18 ans sous la forme d’un prêt d’une durée d’une saison, mais avec une option d’achat assortie à son contrat.

Rappelons que l’ASSE a recruté, cet été, Lassana Traoré (18 ans), un arrière latéral gauche arrivé du FC Diambars, un club formateur du Sénégal. Grâce à leurs radars, les responsables de Kilmer Sports Ventures ont les yeux partout, même en Afrique. Grâce à leur outil data, ils sont capables de détecter des pépites dans tous les chanpionnats.