Mercato : Le PSG tient sa première recrue de l’hiver

Le PSG s’apprête, à l’approche du mercato hivernal, à accueillir l’un des plus grands talents de Ligue 1. Ce qui confirme sa volonté de rajeunir et densifier son effectif. Une arrivée qui pourrait bien changer le visage du milieu parisien dès cet hiver.

Mercato PSG : Un hiver mouvementé au Paris SG

Le mercato hivernal n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que Paris semble déjà avoir dégainé. Un temps affaibli par une cascade de blessures et en quête de souffle neuf dans l’entrejeu, le club de la capitale a décidé d’accélérer ses opérations. Cette fois, pas de star clinquante ou de coup marketing : le PSG joue la carte du talent brut, celui qui éclaire les bancs de Ligue 1 depuis plusieurs mois.

Selon les informations d’ESPN, les dirigeants parisiens seraient sur le point de finaliser l’arrivée d’Ayyoub Bouaddi, pépite du LOSC et véritable révélation chez les Dogues. À seulement 18 ans, le milieu séduit par sa maturité, son volume de jeu et une audace qui ne demande qu’à exploser sous les projecteurs du Parc des Princes.

Ayyoub Bouaddi, le nouveau pari du Paris SG

Le Paris Saint-Germain n’en est pas à son premier coup du genre. Après Barcola, Doué ou encore Chevalier, Paris poursuit sa stratégie : repérer tôt, valoriser vite, faire grandir encore plus vite. Et Bouaddi coche toutes les cases. Le joueur plaît, progresse, surprend et surtout, il adhère pleinement au projet du club parisien.

L’autre détail, non négligeable, pourrait bien avoir scellé l’affaire : Bouaddi est un fervent supporter du Paris SG depuis son enfance. Une passion déclarée qui donne à ce transfert un parfum de romance sportive. Paris tient donc un avantage décisif et s’apprête à offrir à sa première recrue hivernale un rêve devenu réalité.

