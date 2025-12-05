OM : La promesse XXL de Roberto De Zerbi avant Lille

À la veille d’un choc au sommet entre l’OM et le LOSC, Roberto De Zerbi a mis les points sur les « i » lors de la conférence de presse d’avant-match. L’entraîneur italien promet une saison où tout est possible… si son équipe conserve caractère et ambition.

OM : Une équipe prête à tout défier

Roberto De Zerbi, l’ex-technicien de Brighton, n’a pas tourné autour du pot. À la veille du déplacement au stade Pierre-Mauroy, il a rappelé les enseignements du match nul concédé face à Toulouse (2-2) dans les dernières minutes. « Les joueurs sont intelligents. Il faut qu’on voie la réalité des faits. C’est vrai on n’a pas gagné contre Toulouse, on a encaissé un but assez moche… Mais il faut garder le positif. Il faut avoir du caractère, car avec le caractère on peut voir les choses positives », a-t-il expliqué avec ce mélange d’autorité et d’humour si typique.

L’Italien a insisté sur la résilience de son groupe, conscient que la Ligue 1 et la Ligue des champions imposent un rythme exigeant. « Cette saison, on a l’équipe pour tout faire. Tout… c’est à vous de définir ce mot », a-t-il lancé, le sourire en coin, laissant planer un suspense quant aux ambitions réelles de l’OM. Une déclaration qui rappelle que le club phocéen veut tutoyer les sommets sur tous les fronts.

De Zerbi veut inscrire son nom dans l’histoire de l’OM

L’entraîneur de 46 ans voit loin, très loin. Au-delà des victoires immédiates, il aspire à une longévité exceptionnelle sur le banc marseillais. « Je me vois toujours à long terme ici, j’aimerais dépasser les trois ans, être l’un des entraîneurs qui a connu la plus grande longévité à l’OM », a-t-il affirmé, conscient des critiques souvent injustes et parfois teintées de mauvaise foi.

Avec sa philosophie de jeu offensive et sa capacité à gérer la pression médiatique, De Zerbi semble prêt à relever le défi. Il combine exigence tactique et gestion humaine, un cocktail nécessaire pour séduire un public aussi passionné qu’exigeant.

Timothy Weah : un retour chargé d’émotions

Le jeune Américain Timothy Weah, ancien Lillois, n’a pas caché sa motivation avant le duel de dimanche. « Le fait de rentrer à la maison est toujours bien… Maintenant je suis à Marseille avec plein de confiance. Je veux seulement gagner, c’est ça mon but ici. Si je quitte Marseille sans titre au bout, ce sera un échec pour moi », a-t-il confié avec franchise. Weah a également souligné l’importance de la mentalité collective.

« Si notre équipe veut tout gagner, il faut y d’abord y croire… L’OM, c’est leur vie. On doit gagner, on va gagner », a-t-il insisté. Cette énergie contagieuse reflète parfaitement l’ambition XXL de De Zerbi et de son effectif. L’OM s’apprête donc à défier Lille avec des intentions claires : imposer son style, conquérir des points décisifs et, surtout, ne rien laisser au hasard. Entre tactique, caractère et passion, Marseille veut faire de cette saison un chapitre mémorable de son histoire.

