Mercato ASSE : KSV pousse pour un dernier coup au milieu

L’ASSE ne lâche pas prise pour Enzo Bardeli. Malgré l’intransigeance de l’USL Dunkerque, les Stéphanois insistent pour boucler le dossier.

ASSE : Dunkerque reste ferme pour Enzo Bardeli, prolongation en vue

L’ASSE tente un dernier coup au milieu de terrain avec Enzo Bardeli. Les dirigeants du club stéphanois sont passés à l’offensive comme indiqué pour le recruter de l’USL Dunkerque, mais ils se sont heurtés à la fermeté de leurs homologues du Nord. Ces derniers n’ont pas l’intention de transférer le décisif milieu, déjà auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 4 matchs de Ligue 2.

Face aux sollicitations de l’AS Saint-Etienne, mais aussi de l’AJ Auxerre en Ligue1, du PAOK en Grèce, du Rapid Vienne en Autriche ou encore d’un club de Bundesliga, les responsables du club nordiste ont fermé la porte de sortie à Enzo Bardeli. Selon les informations de La Voix du Nord, ils envisagent désormais de prolonger son contrat qui prend fin en juin 2026.

Mercato : L’ASSE poursuit les négociations pour Bardeli

Cependant, cela ne semble pas dissuader Kilmer Sports Ventures (KSV). À quelques heures de la fermeture du mercato estival, les responsables du groupe aux commandes de l’ASSE poussent pour s’attacher les services de milieu de terrain de 24 ans. Foot Mercato assure qu’ils poursuivent les échanges avec Demba Ba, le directeur sportif de l’USL Dunkerque.

Enzo Bardeli est évalué à 3,5 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Une offre proche de cette estimation pourrait contraindre les Nordistes à céder leur numéro 20. En tout cas, tout reste possible avant la fermeture du marché des transferts, ce lundi 1er septembre à 20 heures.