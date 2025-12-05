ASSE : Les confidences brûlantes de Bernauer avant Dunkerque

Maxime Bernauer s’est livré sans filtre avant le déplacement de l’ASSE à Dunkerque. Entre blessures, ambitions et Coupe de France, le milieu stéphanois a offert un éclairage rare sur son état d’esprit et celui du groupe.

ASSE : Une reprise progressive mais pleine d’ambitions pour Bernauer

« Ça va de mieux en mieux physiquement. Je bosse pour ! À l’entraînement, j’ai de moins en moins de gêne. Les matches diront comment les choses évoluent. » Maxime Bernauer affiche une détermination sans faille après une période compliquée. Le milieu de terrain reconnaît que ces dernières semaines ont été frustrantes : « C’est la première fois de ma carrière que je loupe autant de matches. Je mets en place ce qu’il faut pour que ça ne se reproduise pas. »

Lire aussi : ASSE : Bernauer lâche une annonce choc sur Saint-Étienne

À voir

DNCG, OL… John Textor règle violemment ses comptes

Pour le joueur, la récupération est plus qu’un enjeu personnel : c’est un investissement pour l’équipe. Sa remise en forme progressive apporte une lueur d’espoir pour le joueur et ses coéquipiers, désireux de retrouver leur meilleur niveau en Ligue 2. Bernauer, fidèle à son humour discret, relativise la situation tout en montrant sa rigueur professionnelle.

Une Coupe de France sous le signe du respect

Le score fleuve infligé à Ecotay-Moingt a marqué les esprits. Bernauer souligne la dimension humaine de cette rencontre : « On a fait un match sérieux en Coupe de France, on a respecté notre adversaire. C’était surtout une belle soirée. C’est la première fois que je vois un adversaire célébrer à la fin avec tout le public, mais ça ne m’étonne pas du public stéphanois. C’est exceptionnel pour l’USEM d’avoir vécu ça. »

Loin de juger la célébration du Kop Nord face à un but adverse, le joueur stéphanois préfère souligner l’ambiance unique : « Ça n’a pas été bizarre de voir le Kop Nord célébrer le but adverse, c’était dans la lignée de cette soirée, c’était vraiment cool de faire ça », a confié Bernauer. Un exemple de fair-play qui illustre bien l’esprit du club au-delà des résultats.

Dunkerque, un défi sérieux pour l’ASSE

À l’approche du déplacement à Dunkerque, Bernauer se montre lucide : « Le match va être très difficile à Dunkerque. On le sait, c’est un adversaire qui mérite d’être plus haut au classement et qui sait gagner contre les grosses équipes du championnat ». Il insiste sur la nécessité de rester concentré et constant face à un adversaire sérieux.

« On n’est pas sortis de notre routine. (…) On sait qu’on ne peut pas se reposer sur ce qu’on fait, car on est capables de mieux. On l’a vu face à Nancy, où en étant plus tueurs, on aurait pu faire plus. On ne crache pas sur les victoires, mais on est lucides sur le fait qu’on a des choses à améliorer, notamment sur la constance », a-t-il déclaré.

À voir

Mercato : Le PSG tient sa première recrue de l’hiver

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Lucas Stassin, revirement de situation inespéré !

ASSE : Des raisons de se méfier de l’USL Dunkerque !

À voir

OM : La promesse XXL de Roberto De Zerbi avant Lille

Nice-ASSE : Horneland se réjouit étonnamment du tirage !