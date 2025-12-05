Mercato PSG : Ibrahima Konaté, un coup de pouce surprise pour le Paris SG

Alors que le PSG pensait voir s’envoler une piste prioritaire, le mercato lui offre peut-être un rebond inattendu. Entre désillusion bavaroise et opportunité venue d’Angleterre, le Paris SG pourrait finalement tirer profit d’un scénario renversant.

Mercato PSG : Upamecano s’éloigne… et Paris se retrouve dans le flou

Depuis des semaines, Paris scrutait la situation de Dayot Upamecano avec l’espoir de dénicher un patron défensif capable de ramener calme et puissance à son arrière-garde. Le profil idéal, l’expérience européenne, la complémentarité avec Marquinhos : tout semblait converger vers un mariage réussi. Mais le mercato, ce grand théâtre des retournements, s’est encore joué du PSG.

Selon des sources allemandes, Upamecano serait désormais sur le point de prolonger au Bayern Munich, convaincu par l’ambition de Kompany et la stabilité qu’il a trouvée en Bavière. Une décision qui referme brutalement une porte que Paris pensait entrouverte, presque acquise. Pour le club de la capitale, cette volte-face a tout d’une fin de contre-attaque : fulgurante, imprévisible et frustrante. On vise un roc, et il s’évapore.

… mais la piste Ibrahima Konaté s’illumine soudain

Si Upamecano reste solidement accroché au Bayern, ce dernier devrait logiquement se retirer de la course à Ibrahima Konaté, jusque-là convoité par les Bavarois. Une nouvelle qui, à Paris, ressemble à un soutien involontaire venu d’Allemagne. À 26 ans, le défenseur de Liverpool correspond parfaitement au profil recherché : puissant, rapide, maître dans les duels et rompu aux nuits européennes. Un joueur moderne, déjà international, déjà fiable, déjà prêt.

Avec le Bayern hors-jeu, le Paris SG voit soudain son horizon s’éclaircir. La concurrence s’allège, l’opportunité s’amplifie, le timing se précise. Ibrahima Konaté, souvent freiné par la densité de l’effectif des Reds, pourrait trouver à Paris un rôle central, une responsabilité majeure et un projet ambitieux. Ainsi va ce mercato, imprévisible et parfois malicieux.

