ASSE : Lucas Stassin, revirement de situation inespéré !

Le destin de Lucas Stassin à l’ASSE ne cesse de basculer. Alors qu’on le pensait éloigné des terrains pour un bon moment, le Belge pourrait finalement effectuer son retour plus tôt que prévu. Le coach Eirik Horneland l’a confirmé en conférence de presse, sans cacher une pointe de prudence.

ASSE : Un déplacement délicat, des absences en cascade

À l’aube de ce premier week-end de décembre, l’ASSE s’avance vers Dunkerque avec un effectif fragilisé. Si les Verts avaient retrouvé le sourire après leur victoire contre Nancy, les bobos accumulés ternissent légèrement le tableau. Eirik Horneland a d’ailleurs posé le décor d’entrée : « Parmi les joueurs qui seront forfaits, il y aura Lassana Traoré et Chico Lamba, mais également Lucas Stassin et Djylian N’Guessan », a-t-il détaillé, le visage fermé mais le ton pragmatique.

À cette liste déjà longue viennent s’ajouter les incertitudes autour de Mahmoud Jaber, Aïmen Moueffek et Paul Eymard. « Eymard a dû écourter sa séance aujourd’hui… je ne suis pas sûr qu’on pourra l’utiliser ce week-end », a poursuivi le technicien norvégien. Pas exactement la préparation rêvée pour un dernier déplacement de l’année civile.

Moueffek, Jaber, Eymard : inquiétude à gérer pour Saint-Etienne

L’un des dossiers les plus sensibles concerne Aïmen Moueffek. L’espoir du milieu a ressenti une douleur au moment de jouer en Coupe de France. « Il s’entraîne pour la réathlétisation. Pour le moment, on est incapable de dire s’il sera disponible samedi », reconnaît Horneland. Un coup dur, encore.

Quant à Mahmoud Jaber, la situation frôle l’absurde. Une simple plaie, oui, mais infectée : « C’est assez douloureux… il n’a pas pu participer à la séance », regrette le coach. De quoi retarder une adaptation déjà complexe au football français.

Lucas Stassin réapparaît dans le rétro

Enfin une éclaircie dans le brouillard. Le cas Stassin, longtemps traité avec pessimisme, s’illumine soudain. « On va voir si on peut le récupérer pour Bastia et Nice… C’est du 50-50 », a soufflé Horneland. Un revirement presque inespéré, tant l’attaquant avait enchaîné galères et rechutes depuis son opération estivale. Le coach précise : « Lucas a eu une période difficile… Il a de nouveau eu un souci au retour de sa sélection ». Oui, mais voilà : les jours passent, les sensations reviennent, et l’optimisme renaît.

Pas trop fort, certes, mais suffisamment pour laisser espérer un retour salvateur avant la trêve. Horneland l’admet sans détour : ces absences reflètent aussi des ajustements nécessaires. « C’est normal, si on met de nouveaux joueurs, ils doivent s’adapter à la façon de s’entraîner et de jouer », rappelle-t-il. Le coach cite Jaber, encore en transition entre le jeu israélien et les exigences françaises. Mais tout n’est pas sombre. « Heureusement, nous avons une bonne profondeur de banc… nous avons dû jouer sans nos trois buteurs, mais nous avons toujours trouvé un moyen de marquer », conclut-il, sourire en coin.

