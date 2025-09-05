OM : Ecarté par De Zerbi en LDC, il brise le silence !

La liste des 22 joueurs de l’OM pour la Ligue des champions a été rendue publique. Ulisses Garcia n’y figure pas. Le défenseur suisse a réagi publiquement à cette mise à l’écart.

OM : Ulisses Garcia publie un message sobre, mais qui en dit long sur son état d’esprit

L’Olympique de Marseille n’a pas fait que des heureux en dévoilant sa liste de joueurs retenus pour la Ligue des champions. Roberto De Zerbi a dû trancher après un recrutement massif cet été. L’entraîneur de l’OM s’est passé de 5 joueurs. Ruben Blanco, Pol Lirola, Amine Harit, Neal Maupay et Ulisses Garcia ne participeront pas à cette compétition.

Certains de ces sacrifiés ont pourtant bénéficié de temps de jeu en ce début de saison. Pour Ulisses Garcia en particulier, il s’agit d’une deuxième désillusion. Le latéral suisse n’avait pas été retenu en Ligue Europa l’année passée. Le joueur de 29 ans a malgré tout remercié les supporters de l’OM pour leur soutien.

La story insta d’Ulisses Garcia🇨🇭après sa non sélection dans la liste de l’OM en LDC !!! 🥺 pic.twitter.com/NTmSH38DsQ — BeOM (@Be_OM13) September 5, 2025

Son message est simple et sans équivoque. « Merci à tous pour vos messages », a-t-il posté dans sa story Instagram. Cette mise à l’écart est certes un coup dur. Mais Ulisses Garcia fait preuve de classe en remerciant les fans. Il reste à savoir si cette décision l’incitera à aller voir ailleurs. Nous le saurons lors du mercato de janvier.