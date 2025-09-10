Avant d’accueillir l’OM, le Real Madrid retrouve le sourire

À une semaine de la réception de l’OM en Ligue des Champions, le Real Madrid a reçu une bonne nouvelle concernant son effectif. Explications.

Real Madrid : Le retour de Jude Bellingham approche

Après quatre jours de pause, liés notamment à la trêve internationale, le Real Madrid a repris l’entraînement ce lundi après-midi à Valdebebas, le QG des Merengues, dans la proche banlieue de Madrid. Et la bonne nouvelle d’une réintégration progressive pourrait très rapidement advenir.

Opéré d’une épaule douloureuse après la Coupe du Monde des Clubs cet été, juste après l’élimination du Real par le Paris-SG en demi-finales de Coupe du monde des clubs (4-0 pour le PSG), le 9 juillet, Jude Bellingham se rapproche d’un retour à la compétition.

À voir

ASSE : Kilmer Sports marque des points à Saint-Etienne

D’après les informations du quotidien Marca, le milieu de terrain de 22 ans devrait reprendre l’entraînement cette semaine. L’international anglais semble en avance sur son programme initial de réathlétisation, puisqu’une absence de trois mois au minimum avait été annoncée dans un premier temps.

Si la convalescence de l’ancien joueur du Borussia Dortmund s’est déroulée sans accroc, le staff technique du Real ne prendra aucun risque quant à son retour sur les terrains, ne l’alignant que lorsqu’il sera à 100%. Tout logiquement, Jude Bellingham ne devrait donc pas être aligné dans une semaine face à l’Olympique de Marseille, à l’occasion de la première journée de la Ligue des Champions.