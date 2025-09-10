La tuile à Manchester City, Marmoush forfait contre United

Omar Marmoush, recrue hivernale de Manchester City, manquera le derby contre Manchester United, à cause d’une blessure avec la sélection d’Egypte.

Manchester City : Marmoush blessé au genou avec l’Egypte

Une grosse tuile est signalée au sein de l’effectif de Manchester City pendant la présente trêve internationale. Omar Marmoush s’est blessé avec la sélection d’Egypte lors de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Touché aux ligaments du genou droit contre les Étalons du Burkina Faso, mardi (0-0), il est sorti du terrain après seulement 9 minutes de jeu.

L’attaquant égyptien forfait pour le derby City – United

Dans un communiqué médical, le club de Premier League a fait savoir que son attaquant est d’ores et déjà forfait pour le derby contre Manchester United, le dimanche 14 septembre. « Les premiers résultats d’un scanner réalisé en Egypte indiquent qu’il ne sera pas disponible pour le derby de Manchester », a fait savoir le club mancunien.

Omar Marmoush (26 ans) va passer des examens complémentaires à Manchester, « pour une évaluation plus approfondie de sa blessure, et pour commencer sa rééducation », indique la Direction des Citizens.

Les Pharaons à un pas du Mondial, City en difficulté en Premier League

Notons que l’Egypte est en tête du groupe A avec 5 points d’avance sur son dauphin, le Burkina Faso, à deux journées de la fin des qualifications du Mondial 2026, zone Afrique. Quant à Manchester City, il fait un début de saison catastrophique. Omar Marmoush et ses coéquipiers ont concédé deux défaites en trois matchs de Premier League et pointent à la 13e place au classement, avec seulement 3 points.