OM : De Zerbi confronté à une mauvaise nouvelle en LDC

Quelques jours avant le match Real Madrid-OM en en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a reçu une mauvaise nouvelles. Les statistiques rendues publiques par OPTA ne rassurent pas.

Real Madrid-OM : De Zerbi face à des chiffres inquiétants

Son retour en Ligue des champions sera périlleux ! Mardi soir, l’OM se rend en Espagne pour défier le Real Madrid. Roberto de Zerbi et son groupe affronteront à une équipe madrilène en grande forme. Les Merengues réalisant un sans-faute en ce début de saison avec 3 victoires en autant de matchs.

Lire aussi : Polémique à l’OM : De Zerbi au cœur d’une grosse erreur !

En attendant , OPTA accorde peu de chances à l’OM de briller sur la scène européenne. Le supercalculateur estime que le club phocéen ne devrait obtenir que 8,41 points dans ce groupe composé du Real Madrid, Liverpool, Newcastle ou encore l’Atalanta Bergame. Ce qui le classerait au 31e rang de la compétition, loin derrière le dernier qualifié.

À voir

Mercato FC Nantes : Kita lorgne un super crack !

Lire aussi : Alerte à l’OM : De Zerbi interpellé pour une recrue estivale

Ces statistiques sont encore plus pessimistes concernant une qualification de l’OM pour le prochain tour. Le supercalculateur indique Mason Greenwood et ses coéquipiers n’ont que 37,54 % de chances de terminer dans le top 24. Pire, ils auraient 4,30 % d’accéder aux huitièmes de finale. Les Marseillais devront donc déjouer les pronostics pour continuer l’aventure en C1. Cela commence mardi prochain au Santiago Bernabeu.