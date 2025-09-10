Mercato ASSE : Un club saoudien fonce sur Lucas Stassin

Un intérêt de Al-Hilal FC pour Lucas Stassin de l’ASSE est révélé alors que le mercato estival est encore ouvert en Arabie saoudite.

Mercato ASSE : Al-Hilal se renseigne sur Lucas Stassin

Plusieurs clubs en Ligue 1 et en Europe ont tenté de recruter Lucas Stassin à l’ASSE, pendant toute la période du mercato d’été. Le buteur des Verts était même disposé à quitter le club qui évolue en Ligue 2 cette saison. Mais les responsables de Kilmer Sports Ventures lui ont fermé la porte de sortie.

À la recherche d’un jeune attaquant, le club saoudien a aussi coché le nom l’avant-centre de 20 ans de l’AS Saint-Etienne. Les Saoudiens sont même passés à l’offensive en envoyant des émissaires pour se renseigner sur la situation contractuelle de ce dernier, selon les informations de L’Équipe.

Le club saoudien se rétracte devant la complexité du dossier Stassin

Mais les intermédiaires mandatés par Al-Hilal FC, pour tenter de négocier le transfert de Lucas Stassin, ont été refroidis rapidement par les exigences de la Direction de l’ASSE. Mais aussi « la difficulté des discussions avec l’entourage du joueur », d’après le journal sportif.

Le mercato est certes ouvert en Arabie saoudite jusqu’au jeudi 11 septembre soir, mais il est évident que Lucas Stassin va poursuivre la saison 2025-2026 à l’AS Saint-Etienne où son contrat va jusqu’en juin 2028.