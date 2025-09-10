Conflit PSG : La mère de Mbappé surprend et met en garde

Les projecteurs restent braqués sur le litige financier qui oppose Kylian Mbappé au PSG. Mais sa mère, Fayza Lamari, a choisi de lancer un avertissement poignant aux familles. Sa mise en garde va au-delà du cadre sportif.

Au-delà du litige avec le PSG, la mère de Mbappé lance un cri du cœur

La récente prise de parole de Kylian Mbappé dans les colonnes de L’Equipe anime l’actualité du Paris Saint-Germain. L’attaquant français du Real Madrid a fait une grosse mise au point concernant son litige financier avec son ancien club. Dans le sillage de ses propos, la mère du joueur a abordé un tout sujet : la pression exercée sur les jeunes footballeurs.

Mère d’une superstar de football, Fayza Lamar a mis en garde les parents contre les dangers de transformer le rêve de leurs enfants en un projet commercial. Pour elle, le vrai « projet Mbappé » était simple : « de l’amour, du plaisir et le soutien des parents ». La maman de Kylian Mbappé a par ailleurs dénoncé le système où les jeunes talents sont repérés dès le bas âge et traités comme de simples produits.

Cette idéologie peut pousser des familles modestes à faire des choix irréfléchis. Fayza Lamari invite donc les institutions à revoir leurs pratiques. « Dans les centres, j’aimerais qu’on les éduque à devenir des hommes et pas des footballeurs ». Son message est limpide : avant de devenir des footballeurs, ils doivent devenir des individus éduqués et préparés à la vie. Son acquisition du SM Caen s’inscrit d’ailleurs dans cette optique : développer les talents de manière saine et éthique.