Litige avec le PSG : Kylian Mbappé balance sa vérité !

Le départ de Kylian Mbappé du PSG s’est transformé une bataille judiciaire. L’attaquant français a même décidé de dévoiler les dessous de cette affaire controversée.

Primes impayés au PSG, harcèlement moral au PSG, Kylian Mbappé met les choses au clair

Kylian Mbappé entame sa deuxième saison au Real Madrid. L’attaquant français est cependant en conflit financier avec le Paris Saint-Germain. L’objet de ce litige ? Il réclame 55 millions d’euros à son ancien club pour des primes et des salaires impayés.

Les spéculations se sont propagées autour de cette bataille judiciaire. Poussant le principal concerné à briser le silence sur le sujet. « Cette somme me revient de droit, c’est le droit du travail », a affirmé Kylian Mbappé dans des propos relayés par L’Equipe. Le joueur du Real Madrid réfute les intentions malveillantes qui lui sont attribués à l’encontre de son ancien club.

Son amour pour le Paris Saint-Germain n’a pas changé

Kylian Mbappé a d’ailleurs réitéré son amour pour le PSG. Cela reste intact en dépit des procédures judiciaires engagées. « J’aime ce club ». Le natif de Bondy explique avoir eu connaissance des impayés bien avant son départ pour Madrid. Il a cependant refusé de faire des vagues pour éviter de nuire au PSG. « Si ça avait pu se régler dans un bureau, cette histoire n’aurait jamais existé », a-t-il confié.

L’ancien Parisien est convaincu que la voie juridique est le seul recours pour obtenir gain de cause. L’affaire est entre les mains du conseil des Prud’hommes. Son dénouement pourrait prendre des mois, voire des années. Le dernier match de Kylian Mbappé avec le PSG se déroule donc sur le terrain de la Justice.