OGC Nice Mercato : Billal Brahimi rejoint Neymar au Brésil

Parti de l’OGC Nice après avoir résilié son contrat, Billal Brahimi va rebondir au Brésil. Il est annoncé en visite médicale au sein du club de Neymar.

OGC Nice : Billal Brahimi est au Brésil pour signer à Santos

L’OGC Nice et Billal Brahimi se sont séparés à l’amiable à l’issue de la fermeture du mercato d’été. Ils ont résilié le contrat qui les liait encore jusqu’au 30 juin 2026. En effet, l’ailier de 25 ans n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe des Gym. Son échec à Lille est marqué par deux prêts successifs non concluant, d’abord au Stade Brestois (2023-2024), puis à Saint-Trond en Belgique, la saison dernière (2024-2025).

Lisez aussi : OGC Nice Mercato : Le Gym officialise une signature majeure

Pour relancer sa carrière, l’international Algérien (4 sélections) est en passe de signer au FC Santos. Selon les informations de L’Equipe, il est arrivé au Brésil et passe la visite médicale préalable à la signature de son contrat avec le club où évolue Neymar.

À voir

OM : De Zerbi confronté à une mauvaise nouvelle en LDC

Lisez aussi : Mercato : L’OGC Nice boucle un deal inattendu, accord signé

Recruté à Angers SCO en janvier 2022, Billal Brahimi avait fait une première saison (2022-2023) plus ou moins réussie à l’OGC Nice. Il avait disputé 37 matchs, toutes compétitions confondues, pour 5 buts marqués et 2 passes décisives réussies. Il a ensuite évolué loin du Gym,en prêt, lors des deux saisons suivantes.