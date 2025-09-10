Coup double à l’OM : Une autre recrue arrive avec Pavard !

Le mercato de l’OM est une réussite avec l’arrivée de Benjamin Pavard. Mais ce n’est pas tout, le club phocéen a également renforcé sa section féminine avec une grosse signature en défense.
Mercato : L’OM accueille Benjamin Pavard, Marta Carro rejoint la section féminine
Le mercato de l’OM continue de faire couler beaucoup d’encres. Sachant que Benjamin Pavard va enfin débuter sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. La trêve internationale terminée, l’international français a rapidement posé ses valises à Marignane. Il a été accueilli par de nombreux supporters.
« Je suis très fier de rejoindre l’OM ». Tels sont ses premiers mots. Benjamin Pavard a hâte de fouler la pelouse du Vélodrome et « sentir la ferveur des fans ». Mais le mercato marseillais ne se limite pas à l’équipe masculine. La section féminine de l’OM a également réalisé un coup de maître en défense.
Marta Carro, ancienne capitaine de Valence, rejoint l’OM. L’internationale espagnole a disputé près de 200 matchs en Liga F. Elle apportera toute son expérience à l’équipe phocéenne en Arkema Première Ligue. La joueur de 34 ans est réputée pour son profil combatif. Son arrivée devrait combler les départs de Maria Thorisdottir et Opal Curless.