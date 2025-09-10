Coup double à l’OM : Une autre recrue arrive avec Pavard !

Le mercato de l’OM est une réussite avec l’arrivée de Benjamin Pavard. Mais ce n’est pas tout, le club phocéen a également renforcé sa section féminine avec une grosse signature en défense.

Mercato : L’OM accueille Benjamin Pavard, Marta Carro rejoint la section féminine

Le mercato de l’OM continue de faire couler beaucoup d’encres. Sachant que Benjamin Pavard va enfin débuter sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. La trêve internationale terminée, l’international français a rapidement posé ses valises à Marignane. Il a été accueilli par de nombreux supporters.

Lire aussi : Mercato OM : Pavard, un retournement fou de dernière minute

À voir

Mercato ASSE : Un club saoudien fonce sur Lucas Stassin

« Je suis très fier de rejoindre l’OM ». Tels sont ses premiers mots. Benjamin Pavard a hâte de fouler la pelouse du Vélodrome et « sentir la ferveur des fans ». Mais le mercato marseillais ne se limite pas à l’équipe masculine. La section féminine de l’OM a également réalisé un coup de maître en défense.

Lire aussi : Mercato OM : L’énorme coup Pavard, l’Inter s’en moque

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐨 est Marseillaise ! 🔵⚪️️



Internationale espagnole et véritable cadre du football ibérique, Marta arrive avec près de 200 matchs au compteur sous les couleurs du Valencia CF.



Forte dans les duels et dotée d’une très bonne lecture de jeu, cette défenseure… pic.twitter.com/bTgP4AK1tk — Les Marseillaises (@OMfeminines) September 10, 2025

Marta Carro, ancienne capitaine de Valence, rejoint l’OM. L’internationale espagnole a disputé près de 200 matchs en Liga F. Elle apportera toute son expérience à l’équipe phocéenne en Arkema Première Ligue. La joueur de 34 ans est réputée pour son profil combatif. Son arrivée devrait combler les départs de Maria Thorisdottir et Opal Curless.