PSG: Vitinha en toute franchise après la défaite face à l’OM

Vitinha
© Vitinha à l'entraînement avec le PSG

Surpris par l’OM lundi soir en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’Orange Vélodrome (0-1) pour sa première défaite de ce début de saison.

PSG : Vitinha n’a pas reconnu son équipe face à l’OM

Après quatre victoires consécutives en autant de matches en championnat, le Paris Saint-Germain a connu sa première défaite de la saison 2025-2026 lundi soir dans un stade Vélodrome totalement acquis à la cause de l’Olympique de Marseille. Méconnaissable, le PSG a enregistré une première défaite sur la pelouse du Vélodrome en Ligue 1 depuis 2011.

Un évènement salué à sa juste valeur par le peuple marseillais. Mais avec une partie de l’équipe, dont l’esprit était tourné vers la cérémonie du Ballon d’Or, qui se déroulait au même moment à Paris, l’équipe parisienne a présenté un visage qui n’a rien à avoir avec ses principes de jeu mis en place depuis l’avènement, tel qu’expliqué par Vitinha au micro de Ligue 1+.

« Je n’ai pas beaucoup à dire. On n’a pas trouvé notre bon rythme aujourd’hui, on n’était pas comme d’habitude en termes de jeu et de volonté de gagner. On a tout donné, mais en termes de jeu, il manquait beaucoup de choses. On a essayé, mais on n’a pas réussi.

On a une grande équipe. Je ne me concentre pas sur les absents. On avait la capacité de gagner avec cette équipe », a commenté le milieu de terrain portugais de 25 ans. Une belle piqûre de rappel pour le champion d’Europe, qui affrontera le FC Barcelone, le 1er octobre, en Ligue des Champions.

