ASSE : Encore une mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne

Le ciel continue de s’assombrir au-dessus de l’ASSE et du Chaudron. Déjà en quête de stabilité sportive, l’AS Saint-Étienne doit désormais composer avec une nouvelle sanction disciplinaire qui touche au cœur de son identité : ses supporters.

ASSE : Le Kop Sud du Chaudron dans le viseur de la LFP

La sentence est tombée tard dans la nuit de mercredi, presque en catimini, mais son écho résonne fort à Geoffroy-Guichard. La commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner le Kop Sud, logé dans la partie basse de la tribune Jean Snella, pour usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées lors de la rencontre face à Bastia, en décembre dernier.

Lire aussi : Mercato : Coup dur pour l’ASSE, un deal tombe à l’eau à la dernière minute

À voir

Mercato PSG : Surprise, un talent du Paris SG se dirige vers l’OL !

En cause, notamment, un tifo au message frontal adressé à l’instance disciplinaire, dénonçant une politique jugée de plus en plus répressive envers les tribunes françaises. Une banderole ironique, mordante, fidèle à l’ADN stéphanois. Trop sans doute, aux yeux de la commission, qui n’a guère goûté l’humour vert.

Une fermeture avec sursis, un avertissement clair

La sanction, une fermeture partielle du Kop Sud pour un match avec sursis, peut sembler clémente sur la forme. Mais sur le fond, elle agit comme une épée de Damoclès au-dessus du club et de ses supporters. Au moindre nouvel incident, la menace deviendra réalité, privant le Chaudron d’une partie de son âme.

Pour l’ASSE, déjà fragilisée sportivement en Ligue 2, cette décision complique encore un peu plus le climat. Car à Saint-Étienne, le public n’est pas un simple décor : il est un acteur. Le toucher, même avec sursis, c’est envoyer un signal fort. Et rappeler, une fois encore, que hors du terrain aussi, les Verts traversent une saison décidément semée d’embûches.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE Mercato : Saint-Etienne sur un coup à Strasbourg

Mercato : Dunkerque pousse pour enrôler un Vert

À voir

Il signe à l’OM et balance une vérité choc contre le PSG

Mercato ASSE : Stassin sur le départ, son successeur connu