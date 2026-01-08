Mercato PSG : Surprise, un talent du Paris SG se dirige vers l’OL !

Peu utilisé au PSG, un jeune défenseur formé au club s’apprête à changer d’air. Contre toute attente, l’OL se positionne pour récupérer un Titi parisien en quête de temps de jeu et de reconnaissance.

Mercato PSG : Le Paris SG dégraisse, la jeunesse s’interroge

L’hiver parisien s’annonce plus agité dans le sens des départs que des arrivées. Malgré un discours constant de Luis Enrique sur l’anticipation et l’opportunité, le mercato du Paris SG peine à s’embraser. Aucune piste majeure n’a encore pris feu, et l’effectif semble figé, comme suspendu aux décisions du staff.

Dans ce contexte, certains jeunes regardent l’horizon avec une pointe d’impatience. Noham Kamara, 18 ans, fait partie de ces talents prometteurs restés dans l’ombre. Peu sollicité par l’entraîneur espagnol, le défenseur voit son temps de jeu se réduire à une portion congrue. À Paris, l’avenir se conjugue parfois trop vite au futur lointain.

L’OL à l’affût, un pari calculé

Selon les informations révélées par Marc Mechenoua, l’Olympique Lyonnais s’est positionné avec sérieux. Des premiers échanges ont eu lieu entre les deux clubs, preuve que le dossier est pris au sérieux. À Lyon, on observe, on évalue, et surtout, on parie sur le potentiel brut plutôt que sur les certitudes coûteuses.

Un transfert définitif n’est pas à exclure. Pour Kamara, l’OL représenterait un tremplin idéal : un club historique, une pression réelle mais formatrice, et surtout, la promesse d’exister. À Paris, il était un espoir. À Lyon, il pourrait devenir un joueur.

