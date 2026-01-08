Mercato : Le FC Nantes prépare un grand ménage, 10 deals en vue

Englué dans les bas-fonds de la Ligue 1, le FC Nantes s’apprête à vivre un mois de janvier agité, entre arrivées ciblées et départs assumés. À la Beaujoire, l’heure n’est plus aux demi-mesures : place au grand ménage.

Un mercato d’urgence au FC Nantes pour sortir de l’impasse

Seizième de Ligue 1 malgré un succès aussi héroïque que anecdotique face à l’OM réduit à neuf, le FC Nantes avance sur un fil. La situation sportive impose des décisions fortes, et Ahmed Kantari, récemment installé aux commandes, le sait mieux que quiconque. Le mercato hivernal est devenu un passage obligé pour relancer une équipe en quête d’identité et de constance.

Les dirigeants nantais ont déjà dégainé en officialisant trois arrivées. Le latéral gauche colombien Deiver Machado, en manque de temps de jeu à Lens, a posé ses valises sur les bords de l’Erdre avec l’étiquette de titulaire potentiel. À ses côtés, Rémy Cabella, prêté par l’Olympiakos, apporte son expérience et une touche de créativité, tandis que Ignatius Ganago effectue son retour après la rupture anticipée de son prêt en MLS.

Mercato FC Nantes : Le FCN veut encore renforcer toutes les lignes

Mais le chantier est loin d’être terminé. Le FCN prospecte activement pour recruter un défenseur central, un milieu défensif et un ailier droit. Parmi les pistes évoquées figure celle de Samuel Gigot, ancien Marseillais, symbole d’un profil rugueux et expérimenté, parfaitement adapté aux batailles du maintien.

Les dossiers offensifs, eux, se montrent plus capricieux. Les pistes Romain Del Castillo et Zakaria Aboukhlal se sont refroidies, rappelant que Nantes doit composer avec une attractivité limitée. Malgré tout, le club espère encore accueillir deux à trois renforts supplémentaires, portant le total des arrivées potentielles à cinq, voire six joueurs.

Les indésirables priés de faire leurs valises

En parallèle, le FC Nantes prépare une vague de départs. Selon Ouest-France, Yassine Benhattab est déjà proche d’un prêt au Stade de Reims, assorti d’une option d’achat estimée à 4 millions d’euros. Un premier mouvement qui pourrait en appeler d’autres.

Mayckel Lahdo, Amady Camara, Hyeok-kyu Kwon et Hyun-seok Hong figurent sur la liste des possibles partants. Tous ne quitteront pas la Beaujoire, mais le message est clair : l’effectif doit être allégé et rééquilibré. À Nantes, janvier s’annonce comme un mois de vérité, où chaque signature comptera autant que chaque séparation.

