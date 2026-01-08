Il signe à l’OM et balance une vérité choc contre le PSG

Formé au PSG, Timothy Weah a pourtant choisi l’OM, après un détour à la Juventus. Quelques mois après son arrivée, l’international américain lâche une déclaration qui fait grincer des dents dans la capitale.

Un transfert qui bouscule les certitudes

Le mercato estival a parfois des airs de trahison. En rejoignant l’OM contre un chèque estimé à 14,4 millions d’euros, Timothy Weah a surpris, voire choqué. Passé par le centre de formation du PSG, l’ailier de 25 ans arrive à Marseille après deux saisons à la Juventus, avec un statut à reconstruire et une histoire à réécrire.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, le numéro 22 découvre un club à part. À Marseille, tout est amplifié, tout est vécu avec excès. Une réalité qui frappe Weah dès ses premières semaines et qui tranche avec ce qu’il a connu ailleurs.

La phrase de Timothy Weah qui fait mal au PSG

Interrogé par Le Dauphiné, Timothy Weah ne cache pas son émotion. « Ce qui m’a le plus impressionné à Marseille ? L’amour du football, du club. Ça se ressent dans la ville », confie-t-il, presque surpris par cette ferveur permanente. L’Américain poursuit : « On perd parfois et ça se répercute sur leur quotidien. C’est bien de voir ça en tant que joueur : ça te donne envie de faire de belles choses ».

À Marseille, le football n’est pas un spectacle, c’est une affaire de cœur. Weah l’a compris et semble déjà conquis. Mais c’est une autre déclaration qui fait l’effet d’une bombe. « Je croise plus de supporters de l’OM que du PSG à Paris », lâche-t-il sans détour. Une phrase lourde de sens, surtout venant d’un joueur formé au Camp des Loges.

Il enfonce le clou, sourire en coin : « À chaque fois que j’y remonte pour voir des amis, je rencontre des fans de l’OM… On est partout (rires) ». Une vérité choc, assumée, qui ne passera pas inaperçue. À Paris, certains apprécieront moins l’humour marseillais de Timothy Weah à la veille du Trophée des Champions.

