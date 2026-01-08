Mercato FC Nantes : Un gros départ bouclé !

Un indésirable du FC Nantes va prendre la direction de la Ligue 2 pendant ce mercato hivernal. Le deal est presque bouclé.

Mercato FC Nantes : Un premier départ sur le point d’être acté

Le mercato d’hiver commence à bouger du côté du FC Nantes. Après avoir bouclé les arrivées de Deiver Machado et de Rémy Cabella, les dirigeants nantais s’attaquent désormais au chantier des départs afin d’alléger l’effectif de l’équipe d’ici la fin de la fenêtre hivernale.

Plusieurs recrues estivales sont concernées par un possible mouvement. Mayckel Lahdo, Amady Camara, Hyeok-Kyu Kwon, Hyun-seok Hong et Yassine Benhattab figurent sur la liste des joueurs susceptibles de quitter la Beaujoire. Parmi eux, Benhattab apparaît aujourd’hui comme le plus proche d’un départ.

À voir

Mercato PSG : 127M€, la folie du Paris SG pour une star mondiale

Le milieu de terrain qui avait brillé la saison dernière, vit le calvaire pour sa première saison en équipe première du FCN. L’ex-entraîneur, Luis Castro ne comptait pas sur lui. Le nouveau coach, Ahmed Kantari n’envisage pas non plus de lui donner un bon temps notamment à cause de l’arrivée de Rémy Cabella.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Gaëtan ?

Selon les informations d’Ouest-France, une offre tombe pour Yassine Benhattab. Tout indique qu’il va rejoindre le Stade de Reims. La direction du FC Nantes et le club champenois auraient trouvé un accord définitif. Le jeune crack sera prêté jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat. Celle-ci serait estimée à environ 4 millions d’euros. Les derniers détails sont en cours de finalisation et l’officialisation pourrait intervenir dans les prochaines heures.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita prépare un coup de maître en Ligue 1

À voir

OM-FC Nantes : Vermeeren prend cher, Nadir évite le pire

Mercato FC Nantes : Un top joueur dit Oui à Kita !

Mercato FC Nantes : Trois gros dossiers tombent à l’eau !