Ligue des Champions : Vitinha alerte le PSG avant Arsenal !

Pour la première fois de la saison, le PSG s’est incliné en Ligue 1, ce vendredi soir, face à l’OGC Nice (1-3). Après la rencontre et à quelques jours d’une demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, Vitinha, milieu de terrain parisien, a lancé l’alerte.

Vitinha : « Plein d’occasions, un peu comme en début de saison »

Ce vendredi soir, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, l’OGC Nice a créé la sensation en infligeant au PSG sa première défaite de la saison en championnat. Proches de battre le record d’invincibilité historique du FC Nantes de 32 matches d’affilé sans défaite, les Parisiens ont buté sur leur ancien portier Marcin Bulka, auteur d’arrêts sensationnels dans les buts des Aiglons.

En fin de rencontre, au micro de DAZN, Vitinha a livré un constat lucide sur la défaite de son équipe. À quelques jours de leur demi-finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal, à l’Emirates Stadium, le milieu de terrain du Paris SG a souligné les nombreuses occasions ratées, ce qui rappelle les débuts difficiles des Rouge et Bleu.

« Ils ont été réalistes dans le peu d’occasions qu’ils ont eu ils ont marqué et nous non. Un peu comme en début de saison, on a eu plein d’occasions et on n’a pas marqué. Je pense que c’est principalement à cause de ça. On est déçu, car on voulait ce record, mais ce n’était pas possible aujourd’hui et maintenant faut se concentrer sur Arsenal », a déclaré Vitinha.

Le PSG, qui voit donc sa série stoppée à 30, laisse filer l’un de ses objectifs affichés, qui était de finir la saison invaincue en Ligue 1. Surtout, les hommes de Luis Enrique, qui n’avait pas fait tourner son effectif, ne se rassurent pas, à quelques jours d’un rendez-vous important à Londres pour défier Arsenal, mardi prochain, pour la demi-finale aller de Ligue des champions.