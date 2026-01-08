Mercato PSG : 127M€, la folie du Paris SG pour une star mondiale

Le PSG jure vouloir tourner la page des recrues bling-bling, mais certaines tentations ont la peau dure. En attendant le prochain mercato d’été, un nom revient avec insistance : Julian Alvarez, et son prix affole déjà l’Europe.

Mercato PSG : Julian Alvarez, un rêve parisien jamais vraiment éteint

À Paris, on parle de projet, de collectif et de jeunesse. Pourtant, le dossier Julian Alvarez rappelle que le Paris SG reste le Paris SG : ambitieux, impatient et prêt à frapper fort si l’occasion se présente. Parti de Manchester City en 2024, l’attaquant argentin a longtemps figuré sur les tablettes parisiennes avant de poser ses valises à l’Atlético de Madrid.

Lui-même l’a reconnu sans détour, avec une franchise presque désarmante : « Quand j’ai signé à l’Atlético l’an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C’est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait ». Une phrase qui, à Paris, résonne comme un rendez-vous manqué… ou simplement différé.

127,5 millions d’euros : le prix de la démesure

Aujourd’hui, le PSG observe, calcule, hésite. Car Julian Alvarez n’est plus un simple espoir : il est une valeur sûre du football mondial. Selon l’Observatoire du football CIES, sa valeur est estimée à 127,5 millions d’euros, un chiffre vertigineux, presque indécent, même pour un club habitué aux folies estivales.

Ce montant place l’Argentin dans le gotha des joueurs les plus chers de la planète. Une somme qui interroge : Paris peut-il justifier un tel investissement alors que son secteur offensif est déjà fourni ? La réponse se niche peut-être dans cette obsession de recruter un attaquant total, travailleur, clinique… et champion du monde.

L’Atlético ferme la porte, Paris retient son souffle

Reste un obstacle majeur : l’Atlético de Madrid. À ce stade, les Colchoneros n’ont aucune intention de lâcher leur joyau. Leur président, Enrique Cerezo, a été limpide, presque inflexible : « Julian a un contrat et il doit l’honorer, comme tout le monde. Julian est un joueur que nous voulons et il veut rester ici ».

Et d’insister, avec une pointe d’ironie madrilène : « Il est avec nous depuis un an et il lui en reste cinq ou six ! ». Message reçu à Paris. Mais dans le football moderne, on le sait : à 127 millions d’euros, même les portes les mieux verrouillées peuvent finir par s’entrouvrir.

