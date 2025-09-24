Ligue Europa : Combien vont toucher l’OL, le LOSC et Nice ?

L’OL, le LOSC et l’OGC Nice sont engagés en Ligue Europa. Mais combien peuvent-ils empocher dans cette campagne européenne 2025-2026 ?

Ligue Europa : Une cagnotte de 565 M€ à redistribuer

La France est représentée par trois clubs en Ligue Europa cette édition 2025-2025 : l’OL, le LOSC et l’OGC Nice. La nouvelle formule de la compétition, avec 36 équipes en phase de qualification, est plus lucrative. Les clubs engagés gagneront plus financièrement comparativement aux éditions précédentes. L’UEFA a prévu une dotation d’un montant de 565 M€ en Ligue Europa. Mais comment sera redistribué cette cagnotte de plus d’un demi-milliard d’euros ?

Une prime de participation 4,31 M€ pour Lyon, Lille et Nice

Il y aura d’abord la prime de participation qui s’élève 4,31 M€ par club. Soit 155 M€ au total. Lyon, Lille et Nice pourront ensuite toucher des gains en fonction de leurs performances. Un match remporté rapportant 450 000 € et un match nul 150 000 €. En fonction du classement final à la fin de la phase de Ligue, chaque club pourra empocher des primes entre 75 000 euros et 2,7 M€ supplémentaires, soit de la 36e à la 1re place.

1,75 M€ pour chacune des équipes en 8es de finale

Quant aux 8 clubs qualifiés directement pour les huitièmes de finale, ils percevront un bonus qualification de 600 000 €, en plus de la prime fixe de 1,75 M€. Les 16 clubs, classés de 9e à la 24e et admis aux barrages ou play-off, auront 300 000 € de bonus chacun. Quant aux douze derniers de la phase de qualification, ils seront éliminés de la compétition.

7 M€ pour le finalistes et 6 M€ pour le vainqueur

À partir des quarts de finale, une prime de 2,5 M€ supplémentaires tombe dans les caisses des qualifiés. Les quatre équipes admises en demi-finale toucheront chacune 4,2 M€ en plus, tandis que les finalistes engrangeront 7 M€, auxquels s’ajouteront 6 M€ pour le vainqueur du trophée de la Ligue Europa 2026.

Revenus de droits TV et de coefficient UEFA

En plus de ces primes fixes et variables, liées aux résultats et performances de chaque club engagé en C3, l’UEFA reverse aux participants des revenus liées aux droits TV de la Ligue Europa et au coefficient UEFA du club, sur les dix dernières années. Pour les parts de marché, la « prime de valeur » varie de 217 000 € pour le moins bien classés à 7,8 M€ pour le mieux classé. Quant aux revenus reposant sur le coefficient UEFA, ils vont de 80 000 € à 2,9 M€.

Le détail des primes de performance :

En phase de qualifications ou phase de Ligue

Match remporté : 450 000 €

Match nul : 150 000 €

Classement final : de 2,7 M€ pour le 1er à 75 000 € pour le 36e

Bonus qualification en play-offs : 300 000 €

Bonus qualification directe en huitièmes : 600 000 €

En phases finales

Qualification en play-off : 300 000 €

Huitièmes de finale : 1,75 M€

Quarts de finale : 2,5 M€

Demi-finales : 4,2 M€

Finale : 7 M€

Vainqueur : 6 M€